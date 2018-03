Grupo chinês destaca apoio do governo estadual para implantação de megaempreedimento do porto

“O governador Flávio Dino abriu as portas do estado à nossa empresa, por acreditar no projeto e estamos muito satisfeitos com seu apoio. Este porto vai trazer grandes benefícios para o Maranhão, gerando milhares de empregos e escoando toneladas de produção”, avaliou o chairman e presidente da China Communications Construction Company (CCCC) an América, Chang Yunbo.

O empresário se refere ao acordo entre os governos do Maranhão e da China que resulta na construção do Porto de São Luís, terminal de uso privado no Cajueiro, Vila Maranhão. O mega empreendimento prevê a criação de cinco mil empregos diretos e indiretos, além do escoamento de 10 milhões de toneladas em minério de ferro e grãos, por ano. “É um importante passo do estado ao maior desenvolvimento de suas potencialidades portuárias”, reforça o empresário chinês.

O vice-presidente da CCCC, Sun Ziyu, destacou os investimentos que serão feitos no Maranhão como a primeira ação da empresa no Brasil e realçou que quer “participar do desenvolvimento socioeconômico regional e fornecer excelentes serviços para o Governo”.

O apoio do Governo do Maranhão foi decisivo para que este grande projeto se concretize. Sem este auxílio, a implantação do porto ficaria prejudicada, afirmou o presidente da WPR, Walter Torre Júnior. “O governador Flávio Dino se mostra um incentivador importante para que este porto seja o maior em exportação de grãos no estado”, reitera o empresário.

Nesta primeira etapa de construção do porto serão gerados quatro mil postos de trabalho em diversas áreas de serviço, oportunidades que crescerão gradativamente com a conclusão das obras. A área total compreende 200 hectares que vai abrigar seis berços, ponte de acesso, mais acesso rodoferroviário e pera ferroviária. Todo o projeto de construção terá investimento de R$ 1,7 bilhões.

Depois de concluído, a previsão é que seja exportados anualmente uma média de sete milhões de toneladas de grãos (soja e milho); 1,5 milhão de toneladas em fertilizantes e carga geral, cada; e outros 1, 8 mil metros cúbicos de produtos derivados de petróleo.

As tratativas para a construção do novo porto ocorrem desde 2014, mas na gestão Flávio Dino se concretizaram. A construção do Porto São Luís integra a política de atração de investimentos da gestão, desenvolvida desde 2015.

Além destas negociações diretas com os investidores privados, o Governo do Estado vem promovendo uma série de ações com recursos próprios. Dessa forma, garante que a economia do Maranhão não fique paralisada diante da crise nacional.

Gigantes da Infraestrutura

O Porto de São Luís tem como acionistas a empresa CCCC, majoritária e a maior em infraestrutura da China, e a sócia brasileira renomada no país, WPR Portos e Terminais Ltda., com cerca de 10 milhões de metros quadrados de área construída no Brasil – duas instituições sólidas em seus segmentos.A CCCC, gigante chinesa da infraestrutura e construção desde 2015, tem know-how no transporte de draga e opera ativos em outros países. Ela é responsável pela construção da maior ponte do mundo, que liga Hong Kong, Macau e Zhuahi, com 55 quilômetros; e de túnel com 6,7 quilômetros, situado a 40 metros abaixo do nível do mar.

A brasileira paulista WPR, fundada em 1981, tem frentes de trabalho na construção civil, desenvolvimento imobiliário, centros logísticos, entretenimento, shopping centers e infraestrutura. Citando grandes obras, construiu o estaleiro Rio Grande, no Rio Grande do Sul; o Allianz Parque, mais conhecido como Arena Palmeiras, em São Paulo – que recebe espetáculos, concertos, eventos corporativos e jogos de futebol do Palmeiras.

Outra parceira do empreendimento, que atua no ramo de prospecção de fundos por participação da iniciativa privada, é a Lyon Capital Partners, que terá a função de captar oportunidades de negócios no Brasil e exterior. A empresa se destacou com investimentos de mais de 800 US$ na área de portos, energia e logística.