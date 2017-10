Grande obra do Governo muda a vida da população de Paulino Neves e impulsiona o turismo

Milhares de pessoas do município de Paulino Neves e de regiões vizinhas foram beneficiadas com a entrega da ponte de concreto sobre o Rio Novo, durante a última sexta-feira (13). Esta é uma das maiores obras entregues esta semana pelo governador Flávio Dino e transforma em realidade um sonho de várias décadas da população. Com a nova ponte, os moradores poderão se deslocar com segurança às demais localidades, a produção poderá finalmente ser escoada e o turismo será fortalecido com um caminho – mais seguro e rápido – ligando Barreirinhas ao Delta do Parnaíba e Jericoacoara.

O governador Flávio Dino considerou a obra como um marco de grande impacto para os moradores da região. “A Rota das Emoções é um sonho antigo que agora se consolida. Estamos viabilizando a infraestrutura e a ligação de Barreirinhas a Paulino Neves, que agora está sendo executada, com essa ponte sendo um grande passo para isso, constitui a ligação entre os Lençóis Maranhenses e o Delta do Parnaíba. Isso viabiliza que turistas de estados vizinhos sejam atraídos para o Delta e os Lençóis e Paulino Neves está no coração desse processo”, declarou.

De acordo com o secretário de Estado da Infraestrutura (Sinfra), Clayton Noleto, a ponte de concreto favorece o crescimento do comércio local, uma vez que a antiga estrutura era feita de madeira e estava totalmente comprometida. “É, sem dúvida, uma obra de grande significado, tanto para a população que vive aqui, quanto para quem visita a cidade. Esse é o direcionamento do governador Flávio Dino de levar infraestrutura a todas as regiões e incentivar as potencialidades econômicas regionais”, enfatizou.

A nova ponte tem 140 metros de extensão e 12 metros de largura, possibilitando a passagem de vários veículos por vez e suportando transportes de carga, caminhões e outros veículos de grande porte. Foram construídas duas pistas, ciclovia e área protegida para pedestres. A obra faz parte das ações integradas que visam facilitar o acesso à Rota das Emoções, um dos roteiros turísticos mais desejados do país, ligando Paulino Neves à cidade de Barreirinhas. “Dessa forma, impulsiona o turismo na região e no entorno”, destacou Clayton Noleto.

O prefeito do município, Roberto Maués, reforçou que a ponte de Paulino Neves é um antigo sonho da população. “Um sonho que foi concretizado pelo governador Flávio Dino e só temos a agradecer a atenção dada à nossa cidade. Essa parceria com o Governo é de muita importância para nossa população”, afirmou.

Durante a obra, a antiga ponte de madeira foi interditada e o transporte de pessoas e veículos realizado por balsa. O Governo investiu mais de R$ 6 milhões em um amplo pacote de serviços para a cidade. Além da ponte de concreto, foram realizadas obras em escolas, adquirida ambulância para reforço às ações de saúde, feita a pavimentação de vias com bloquetes e entregue uma viatura 4×4 para reforçar as ações de segurança.

Impulso ao turismo

A pavimentação de 30 quilômetros da rodovia que liga Paulino Neves até Barreirinhas é outra obra contemplada no pacote de serviços para Paulino Neves. A estrada possui 34 quilômetros e será pavimentada e sinalizada. A via se integra ao circuito entre Barreirinhas e o Parque Nacional de Jericoacoara, passando ainda pela área de proteção ambiental do Delta do Parnaíba. Essa nova possibilidade de acesso diminui o trajeto entre Jericoacoara, no Ceará, e os Lençóis Maranhenses.

Para o motorista Edilson Lima, que há 39 anos trabalha com o transporte de passageiros no percurso Barreirinhas/Paulino Neves/Tutóia, já é possível sentir a diferença no percurso. “Já tive muitas despesas com peças do carro devido à má qualidade da estrada. Com esse melhoramento vai ser ótimo. Vou poder rodar mais tranquilo, o passageiro ficará mais satisfeito e o veículo terá mais durabilidade”, destacou.

A Rota das Emoções envolve 14 municípios, sendo o Maranhão com o maior número de cidades participantes – Araioses, Barreirinhas, Paulino Neves, Santo Amaro, Tutóia, e, neste novo ciclo, a inclusão do município de Água Doce do Maranhão. “Além de estimular e oferecer possibilidade de turismo, também vai beneficiar o transporte de carga, que terá ganho em tempo e economia de recursos”, lembrou o secretário de Infraestrutura, Clayton Noleto. A rodovia encurtará em 400 quilômetros o trajeto entre o Maranhão e os estados incluídos na Rota das Emoções.

Ecorodovia

Com as obras realizadas pelo Governo do Maranhão, o acesso entre Paulino Neves e Barreirinhas será transformado na primeira ecorodovia do Maranhão. Estão sendo pavimentados 36 quilômetros da MA-315. Será utilizado o material conhecido como bloquete para pavimentar as áreas habitadas e asfalto nos demais trechos. Além disso, na Região dos Pequenos Lençóis serão construídos pórticos, placas com informações turísticas, recuos para estacionamento e um mirante à beira da Lagoa do Salgadinho.

A obra para construção da primeira ecorodovia do Maranhão está sendo possível a partir de compromisso firmado entre o Governo do Estado e a Omega Energia, empresa responsável pela implantação do primeiro parque eólico do Maranhão, o complexo Delta 3 entre as cidades de Paulino Neves e Barreirinhas.