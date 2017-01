Grande Ilha inicia janeiro com 20, dos 21 pontos das praias próprios para o banho

As férias de janeiro em São Luís começaram com praias limpas. O laudo semanal de balneabilidade divulgado pelo Governo do Estado nesta quinta-feira (5) aponta apenas um ponto impróprio para banho, dos 21 aferidos nas praias da região Metropolitana. O novo levantamento, realizado pelo Laboratório de Análises Ambientais – LAA, da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Naturais (Sema) entre os dias 28 de dezembro e 1º de janeiro, confirma a regularidade da balneabilidade da maioria das praias da Ilha e os efeitos positivos de fiscalização e obras de saneamento realizados pelo Governo.

O número de substâncias que tornam as praias impróprias está em processo de declínio nas últimas semanas, sobretudo na praia da Ponta D’areia que, de acordo com o novo laudo, voltou a ter todos os pontos próprios para banho. O único ponto em que a Sema detectou níveis de enterecocos acima do permitido foi no ponto do Rio Calhau, na praia de São Marcos, que também estava com condições de balneabilidade aceitáveis, mas um problema ocasionado por uma linha de esgoto sucateada acabou inviabilizando o local.

A condição de balneabilidade das praias da Região Metropolitana é fruto de um esforço conjunto da Sema, da Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão (Caema) e da Delegacia do Meio Ambiente com a população, que está denunciando, cada vez mais, irregularidades de estabelecimentos comerciais, bares, residências e condomínios que jogam esgoto in natura e prejudicam os resultados semanais.

Na terça-feira (3), o secretário de Estado de Meio Ambiente, Marcelo Coelho, montou uma força-tarefa para fiscalizar bares, restaurantes e demais estabelecimentos comerciais que funcionam na orla marítima da Grande Ilha e que foram alvo de denúncias. “A ação ocorreu devido às denúncias que apontam lançamento de esgoto in natura em alguns pontos das praias da capital e também de São José de Ribamar. O objetivo da operação é flagrar irregularidades e garantir as boas condições de balneabilidade das praias”, disse o secretário, explicando que os locais que apresentaram irregularidades serão notificados.

Despoluição de rios

Também nesta semana, o governador Flávio Dino e o presidente da Caema, Davi Telles, visitaram as obras de despoluição do Rio Claro, que contemplam a construção da elevatória de esgoto e redes coletoras. “O grande objetivo dessa obra é manter o progresso que nós temos tido atinente a balneabilidade das praias. É um grande objetivo social e econômico do nosso governo, porque é uma ação de dimensão ambiental, de saneamento, mas também de estímulo à geração de emprego e renda por intermédio do turismo. Já vimos o efeito poderoso disso no fim do ano, no Réveillon, com nossas praias lotadas”, disse governador.

De acordo com Davi Telles, a obra do Rio Claro tem impacto direto sobre a balneabilidade, pois avança em uma sub bacia. Em São Luís, a Caema tem quatro sistemas em construção: Vinhas, Anil, São Francisco e Bacanga. “Todos esses sistemas juntos vão somar 350 km de redes e interceptores e mais 35 elevatórias para a capital”, realçou.

Em relação ao único ponto impróprio para banho detectado no último laudo, Davi Telles esclareceu que o Rio Calhau foi um dos corpos hídricos mais castigados da cidade durante muitos anos.

“Há muito esgoto sedimentado no fundo do seu leito por conta desse antigo problema. Devido a boa execução do Programa ‘Mais Saneamento’, o avanço das nossas condições ambientais estão sendo percebidas com muita rapidez, no entanto, há pontos que não evoluem na mesma proporção em razão do descaso de tantos anos. Felizmente, a obra de despoluição do Rio Calhau está em fase final de licitação, e, assim, poderemos ter este rio também salvo, a exemplo de outros já despoluídos nestes dois anos”, finalizou Davi Telles.