Governo vitoria obras na MA-006 no sul do Maranhão

O Governo do Estado iniciou uma inspeção na rodovia MA-006, no sul do Maranhão. Os secretários estaduais Clayton Noleto (Infraestrutura) e Márcio Honaiser (Agricultura, Pecuária e Pesca) vistoriaram, nesta terça-feira (3), as condições em que se encontram os trechos entre os municípios de Balsas, Tasso Fragoso e Alto Parnaíba.

Além de se reunir com os prefeitos da região, Clayton Noleto e equipe técnica da Secretária de Estado da Infraestrutura (Sinfra) avaliaram as condições da rodovia para adotar as medidas necessárias que garantam a trafegabilidade e o escoamento da produção agrícola da região.

Clayton Noleto explicou que, desde 2015, o Governo do Estado mobiliza esforços para garantir o tráfego da rodovia e também a busca de recursos para a solução definitiva do problema. “O Governo aplicou investimentos de R$ 11,5 milhões no melhoramento dos trechos entre Grajaú e Formosa da Serra Negra, estamos recuperando entre Alto Parnaíba e Balsas e fizemos entre Grajaú e Arame, agora estamos enviando os esforços para a recuperação completa do trecho rodoviário entre Alto Parnaíba até sair na BR-222 na altura de Buriticupu”, destacou Noleto. “Nós recebemos a MA-006 com mais de 80% do pavimento asfáltico destruído, numa rodovia que tem características federais devido à extensão, resultado de décadas de descaso dos governos anteriores”, afirmou o secretário.

O projeto para a reconstrução da rodovia no trecho de 233 km entre Balsas e Alto Parnaíba, orçado em 300 milhões está pronto aguardando a liberação de recursos para o início das obras. “Para a reconstrução total da rodovia seria necessário R$ 1 bilhão para deixá-la nas condições satisfatórias de atender às necessidades da região sul do estado e, é nisso que estamos trabalhando, já enviamos para a licitação a revisão do projeto para a recuperação da rodovia e aguardamos resposta sobre o financiamento para execução da obra”.