Governo vistoria reforma para implantação da Casa de Apoio Ninar

O secretário de estado da Infraestrutura (Sinfra), Clayton Noleto, vistoriou, nesta terça-feira (11), reforma que está sendo realizada em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde (SES) para implantação de novas unidades de prestação de serviços de saúde em São Luís. A antiga Casa de Veraneio irá funcionar como Casa de Apoio Ninar, localizada na Praia de São Marcos.A reforma no local está recebendo um investimento de R$ 823.089,22 com data de entrega para o fim de abril.

O local está sendo adaptado para acolher pais e crianças de outros municípios que não têm condições de se manter na capital durante a realização de tratamentos da microcefalia. Na área interna da casa todos os serviços de instalação elétrica, hidráulica e pintura foram finalizados. O forro foi revisado e recuperado, todas as estruturas de madeira receberam verniz transparente. A próxima etapa é recuperar o piso com uma camada de resina e instalação de telas protetoras em todas as janelas dos quartos.

Na área externa, o ambiente que antes funcionava o monitoramento eletrônico, dispensa e área de serviço foi adaptado e implantado para receber oito novos consultórios com forro, piso e novas instalações elétricas. A estrutura metálica da quadra está sendo recuperada para receber nova cobertura, o piso será nivelado em concreto com acabamento em pintura de alta qualidade. No muro com vista para o mar será instalado alambrado com 1,80 m² para garantir a segurança das crianças. Já a cozinha, copa e novo refeitório também passaram por recuperações no telhado, forro e instalações elétricas.