Governo vistoria obras na APA do Itapiracó

O Secretário de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais, Marcelo Coelho, representou o Governo do Estado durante visita às obras da Área de Proteção Ambiental do Itapiracó, nesta quarta-feira. O local recebe uma ampla reforma para a melhoria da estrutura com novos acessos, obras de urbanização e revitalização do seu entorno. A previsão da entrega será ainda para o primeiro semestre desse ano.

A APA, vítima de invasões ao longo dos últimos anos, teve sua área reduzida e comprometida com ocupações irregulares. “A ideia é parar com essas irregularidades e retomar o modelo de preservação sustentável indicado para a área. Vamos reverter tal situação e, mais do que isso, refuncionalizar essas áreas já ocupadas com equipamentos urbanos de qualidade e voltadas para o uso sustentável de suas dependências pela comunidade”, explicou o Secretário de Meio Ambiente, Marcelo Coelho.

De acordo com a Superintendente de Biodiversidade e Áreas Protegidas, Janaina Dantas, a importância do Itapiracó é muito grande para toda a comunidade, pois visa proteger toda a biodiversidade existente no local, contribuindo, desta maneira, para o equilíbrio de quem mora próximo de toda a sua extensão. “É um espaço que resguarda e protege a biodiversidade, os recursos hídricos, a drenagem desta parte da cidade. Então, ela se reveste de importância para a cidade e para os bairros do entorno e toda a comunidade”, destacou a superintendente.

Na obra, contém três praças principais, com campos de futebol, uma quadra poliesportiva coberta, parquinhos infantis, circuito de skate, áreas para futebol de areia e futevôlei. Há espaços desenvolvidos para a contemplação do lugar, e treze pequenas praças que garantem o acesso às trilhas, interligando o interior da Unidade com as praças maiores e as saídas na Chácara Itapiracó e Comunidade Canudos e Terra Livre.

“Estamos fazendo investimentos necessários para proporcionar maior comodidade, conforto e segurança à comunidade”, finalizou Coelho.

APA do Itapiracó

A área do complexo constitui uma Unidade de Conservação (UC) Estadual de Uso Sustentável criada por meio do Decreto Estadual n° 15.618 de 23 de junho de 1997. Com uma área de 322 hectares, a APA encontra-se no município de São Luís e é rodeada por vários bairros dos quais os Parque Vitoria, Cohatrac, Itapiracó e Turu se destacam como os principais.