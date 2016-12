Governo vai lançar projeto “Ignácio Rangel – Desafios para o Desenvolvimento do Maranhão” 

O Governo do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), lança no início do próximo ano o projeto “Ignácio Rangel – Desafios para o Desenvolvimento do Maranhão”, em parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão (Fapema). O projeto tem como objetivo discutir os principais desafios para que o Brasil e o Maranhão possam se desenvolver no século XXI. Para isso os participantes deverão produzir pesquisas que identifiquem essa situação.

A iniciativa é voltada para recém-doutores selecionados de todo o Brasil que irão atuar na Universidade Estadual do Maranhão (Uema), Universidade Federal do Maranhão (Ufma) e Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão (Uemasul) por intermédio de edital da Fapema.

Segundo o secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, Jhonatan Almada, a homenagem é de grande significado. “O projeto homenageia Ignácio Rangel, que é um maranhense consagrado nacionalmente no âmbito da economia e que poderá inspirar as pesquisas e produções desses recém-doutores”, disse.

Almada afirmou ainda que foi disponibilizado no site da Secti um livro intitulado “Ignácio Rangel, decifrador do Brasil”, que pode ser um grande incentivador das pesquisas. “Esse projeto é de grande competência, e tem como intuito inserir nosso Estado no debate nacional sobre o desenvolvimento. E, ao mesmo tempo, revitalizar esse diálogo”, destacou.

O projeto terá a duração de 12 meses e os participantes receberão uma bolsa da Fapema. Os temas serão fixados no edital a partir das oficinas regionais e estudos técnicos realizados para o anteprojeto do Plano Decenal de Ciência, Tecnologia e Inovação, bem como as linhas estratégicas apontadas por Ignácio Rangel.

Durante o projeto, os participantes deverão apresentar três seminários parciais, 30 artigos científicos, 15 relatórios de pesquisa e dois livros coletivos reunindo os resultados das pesquisas, além de um seminário final reunindo as experiências alcançadas no projeto que será realizado no fim do próximo ano.