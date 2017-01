Governo torna mais prática entrega de documentos do Detran devolvidos pelos Correios

O Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão (Detran-MA) mudou o sistema de entrega de documentos devolvidos pelos Correios. Todas as carteiras, certificados e multas, emitidos pelo órgão, a partir desta terça-feira (10), se pertencerem a usuários com residência nos municípios de Raposa, Paço do Lumiar e São José de Ribamar, serão encaminhados para o Posto Avançado do Detran no Maiobão, em Paço do Lumiar.

Antes, os documentos de usuários residentes na Região Metropolitana de São Luís, depois de devolvidos pelos Correios, eram colocados para entrega apenas nos postos dos Vivas da Beira-Mar (Centro) e Shopping da Ilha (Ipase). Segundo a diretora-geral do Detran, Larissa Abdalla, somar o Posto Avançado de Paço do Lumiar, como ponto de entrega de documentos beneficiará milhares de pessoas.

“A intenção da administração é aproximar o usuário e tornar a prestação de serviço mais eficiente”, destaca Larissa Abdalla.

O diretor da Unidade de Administração do Detran, Carlos Otávio Freire Franco, conta que a mudança foi uma sugestão feita pela população. “Estamos abertos ao diálogo com a população. Essa sugestão foi feita por uma usuária na Ouvidoria do Detran, no fim do ano passado”, comentou.

O tempo de entrega dos documentos emitidos pelo Detran varia de três a dez dias após o pagamento de todas as taxas, de acordo com cada caso. Se o usuário perceber que o prazo excedeu, ele deve buscar o documento no posto, de acordo com a região e letra inicial do nome.

Pessoas residentes na capital, com nome iniciado com as letras de A até K, devem buscar o documento no Viva da Beira-Mar, de L a Z no Viva do Shopping da Ilha, e quem mora nos demais municípios da Região Metropolitana de São Luís deve receber os documentos no Posto Avançado de Paço do Lumiar.

Em todo o Maranhão, são emitidas cerca de 20 mil carteiras de motorista e 40 mil documentos de veículos (Certificados de Licenciamento ou Registro do Veículo), mensalmente. A entrega da habilitação ou permissão para dirigir e do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) é feita somente pelos Correios.