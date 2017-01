Governo substitui trechos de drenagem danificados pela chuva em Imperatriz

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Infraestrutura, concluiu os serviços de reparo de drenagem profunda, na Rua Simplício Moreira (próximo a Câmara de Vereadores), danificados pelas últimas chuvas em Imperatriz. A recuperação do pavimento no local será realizada ainda esta semana.

Devem ser concluídos em fevereiro outros pontos críticos e com necessidade de manutenção, como na Rua Euclides da Cunha (próximo ao Detran), no Bacuri e na Rua Pernambuco, na Nova Imperatriz.

A iniciativa tem agradado a quem mora próximo aos locais. “Acredito nesse governo porque vejo as coisas acontecendo. Fico muito alegre quando vejo nossos representantes trabalharem para resolver nossos problemas”, disse o administrador de empresas, Edvaldo Tavares.

Outras obras emergenciais estão sendo realizadas pelo Governo na cidade, como a limpeza de riachos, dentre eles um trabalho contínuo de desobstrução dos canais Bacuri, Capivara e Santa Tereza, os principais riachos que passam pelo perímetro urbano de Imperatriz. Assim, moradores como Bacuri, Cafeteira e Santa Rita podem ficar mais tranquilos, pois com a retirada do lixo, a água segue mais facilmente o curso normal, evitando as enchentes, comuns nesta época do ano.

Além disso, as ruas recebem a operação tapa buraco, também initerruptamente até o fim do inverno. Ruas como Jacobi, Liberdade e Tapajós, localizadas na região das vilas Redenção, Lobão, Cafeteira e Parque Santa Lúcia, Sousa Lima, Amazonas, Luís Domingues, no Centro e Dom Pedro II, no Bacuri foram contempladas. O objetivo é garantir a trafegabilidade durante esse período crítico.