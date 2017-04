Governo sanciona lei que institui ‘Dia de Portugal, Camões e das Comunidades Portuguesas’

A partir de hoje, 10 de junho passa a integrar o calendário oficial do Maranhão como a data de comemorações alusivas ao ‘Dia de Portugal, Camões e das Comunidades Portuguesas’. O governador Flávio Dino sancionou a lei de criação do reconhecimento à influência da cultura de Portugal no estado em solenidade realizada na noite desta sexta-feira (07), no Palácio dos Leões, e que contou com a participação de representantes da população luso-brasileira em São Luís.

Para o governador Flávio Dino, a comunidade portuguesa tem sua importância histórica para o Maranhão, para a cidade de São Luís, e que continua a estar presente na vida “profissional, econômica e empresarial do estado”. Ele disse ainda que os “laços culturais com Portugal são muito nítidos”.

“Não obstante São Luís tenha sido fundada pelos franceses, mas nossa literatura, cultura, gastronomia, foram fortemente influenciadas por essa enorme importância da presença portuguesa no Brasil e no Maranhão”, realçou, explicando que a criação do ‘Dia de Portugal, Camões e das Comunidades Portuguesas’ é um modo de homenagear os luso-brasileiros e o que eles fizeram e continuam a fazer em favor do estado.

Em discurso emocionado, o presidente do Conselho da Comunidade Luso-Brasileira do Maranhão, Júlio Moreira Gomes Filho, enfatizou que a instituição dessa homenagem é um marco na relação entre Portugal e o Maranhão. “Nós temos aqui vários portugueses que fincaram raízes, já tem seus descendentes. Já são gerações que respiram Portugal dentro do Maranhão”, sublinhou.

O cônsul honorário de Portugal, Abraão Freitas Valinhas Júnior, disse que recebe essa honraria com muita alegria por tudo aquilo que os portugueses que vieram para o Maranhão há muitos anos conseguiram desbravar e “passar para os filhos a importância de Portugal”.

Segundo o cônsul, a instituição da data é uma forma de “agradecimento a todos os portugueses que desenvolveram o estado”, e São Luís tem a cara de Portugal, com a Praia Grande e seus casarões e ruas. “Então isso é muito importante. É com muita satisfação que a gente recebe essa lei”, pontuou Valinhas.

O secretário de Estado de Cultura e Turismo, Diego Galdino, disse que a sanção da lei de criação do ‘Dia de Portugal, Camões e das Comunidades Portuguesas’ é a prova de que o Governo está valorizando a tradição portuguesa, que é muito forte no estado.

“E agora nós temos o trabalho de tornar essa data no calendário oficial do Governo, uma política de Estado, para a gente fomentar as brincadeiras tradicionais, a cultura local, a culinária portuguesa. Então a gente precisa valorizar isso sim”, disse, prometendo, no dia 10 de junho, realizar um grande evento em parceria com o cônsul para marcar a data permanente no calendário do estado.