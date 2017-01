Governo revitalizou diversas praças e áreas de lazer em 2016

A revitalização de áreas de lazer em diversas cidades do estado foi um dos grandes investimentos do Governo do Estado em 2016. Executadas pela Secretaria de Estado da Infraestrutura (Sinfra), as obras incluíram desde a reforma, requalificação e construção de espaços públicos voltados para o lazer e a prática de esportes, como praças e quadras. O investimento nessas ações chegou a R$ 14 milhões, em 22 intervenções realizadas em seis municípios: São Luís, Imperatriz, Raposa, Timon, Matões e Parnarama.

Em São Luís, uma das mais emblemáticas obras foi a urbanização da Praça da Lagoa da Jansen, que se tornou um cartão postal e ponto de lazer e visitação para moradores de toda a cidade. Na praça, foram investidos R$ 2,5 milhões. A área, que estava degradada, recebeu parquinho com diversos brinquedos, inclusive dois adaptados para crianças com deficiência, e piso emborrachado reciclado. A praça tem ainda canteiros, bancos e espaços para caminhada e outras atividades de lazer e esporte.

Ainda em São Luís, foram investidos recursos na recuperação de áreas tombadas no Centro Histórico, como as praças da Faustina, Valdelino Cécio e Manuel Beckman. Espaços de lazer, como a arena de beach soccer da Lagoa e a quadra da escola de cegos na Cidade Operária, também foram revitalizados, além de praças em bairros como Angelim e Anil. Na Raposa, a ampliação da área urbanizada no cais e a construção da rampa de embarque de passageiros beneficiam moradores e turistas, incentivando a economia do município.

No interior do estado, outras áreas foram beneficiadas com espaços de lazer, com a requalificação de praças em Timon, Matões, Parnarama e Imperatriz. As obras entregues mais recentemente foram a Praça São Luís, em Parnarama, e a Praça São José, em Timon, inauguradas no mês de dezembro. “Investir na requalificação de espaços públicos de lazer, como as praças e quadras, é incentivar a qualidade de vida e a saúde da população, que ganha locais para a prática de esportes, descanso e lazer, que são indispensáveis para o bem-estar de todos”, afirma o Secretário de Estado da Infraestrutura, Clayton Noleto.

Todas essas praças receberam equipamentos para a diversão de crianças, com parquinhos e áreas para passeios de bicicleta ou patins; além de equipamentos de ginástica para pessoas de todas as idades. Em Imperatriz, as obras do Governo do Estado nos espaços de lazer entregues em 2016 contemplam as praças São Miguel, João Castelo e Jarbas Passarinho, além da pista de skate da praça Mané Garrincha. E outra grande obra de lazer na cidade está em execução: a reurbanização da Avenida Beira-Rio, que inclui áreas para prática de esporte, quadra e praça, com o investimento de R$ 3 milhões na primeira etapa.