Governo reúne com gestores de saúde das regiões de Imperatriz e Açailândia

O Governo do Maranhão reafirmou o seu compromisso de trabalhar em parceria com os municípios. Nesta quarta-feira (18), a Secretaria de Estado da Saúde (SES), debateu as ações de saúde, em conjunto com gestores municipais e equipe técnica, na reunião da Comissão Intergestores Regional (CIR) de Imperatriz e Açailândia.

Em Imperatriz, a parceria entre Estado e Municípios foi reafirmada pelo secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, como forma de fazer com que a assistência chegue a todos. “Precisamos pensar no estado de maneira global​

A reestruturação da rede consiste em desfazer o erro de como foi pensada a assistência no Maranhão e distribuir os recursos e equipamentos de saúde para conseguir melhorar a vida dos maranhenses”, explicou o secretário.

A gestora da regional de Saúde de Imperatriz, Antônia Iracilda, pontuou o compromisso da gestão estadual com o desenvolvimento da região tocantina. “Fomos ouvidos atentamente e tivemos encaminhamentos importantes na questão da assistência e descentralização das ações de saúde, pautas já antes reivindicadas pelos secretários municipais. Sabemos que são muitos desafios, mas temos conseguido avançar através de ações conjuntas”, disse.

A importância da discussão em CIR é ressaltada pelo gestor da regional de Saúde de Açailândia, José Lima Neto, como uma forma de aproximar as gestões municipais da estadual. “Nessa reunião, podemos ver juntos a realidade de cada município e discutir de forma real as necessidades de saúde”, disse o gestor.

Para o secretário municipal de Saúde de Estreito, Cassio Batista, o encontro foi fundamental para estreitar o diálogo e aproximar o Governo dos Municípios. “Entendemos que nesse início de gestão estamos prontos para debater, discutir e buscar soluções que atendam os anseios da coletividade”, disse.

Reunião

Entre gestores e assessores de saúde, o auditório da Regional de Saúde de Imperatriz, foi mais uma vez uma espaço para ampliar o debate da agenda saúde. Na pauta da CIR, a expansão do Hospital Macrorregional Drª Ruth Noleto, descentralização da Assistência Farmacêutica, Hospitais de Pequeno Porte (HPP), entre outros.