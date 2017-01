Governo reúne com gestores da região do Gurupi para dialogar, mapear necessidades e planejar investimentos

Com a finalidade de ouvir demandas e sugestões e dialogar de forma ainda mais direta com os municípios da região do Gurupi, secretários de Estado estiveram, nesta sexta-feira (13), em Carutapera. A força-tarefa na região inaugurou um novo modelo de reunião entre Estado e municípios, o encontro juntou prefeitos, secretários e lideranças políticas e comunitárias das cidades da região para tratar, junto com os gestores de pastas do executivo estadual, parcerias e planejar ações articuladas que possam desenvolver a região e melhorar a qualidade de vida da população.

Foram ao encontro os secretários de Estado da Infraestrutura, Clayton Noleto, de Saúde, Carlos Lula, de Educação, Felipe Camarão, de Segurança, Jefferson Portela, de Agricultura Familiar, Adelmo Soares, e o adjunto de Comunicação e Assuntos Políticos, Ronaldo Chaves, onde se reuniram com representantes de cada segmento dos diferentes municípios, para tratar de demandas mais específicas. Após o evento, os secretários se distribuíram nas cidades do Gurupi, vistoriando obras do Governo, assinando ordens de serviço e reunindo com as comunidades.

Segundo o secretário Clayton Noleto, o Governo está inaugurando um novo modelo de diálogo com as comunidades, mas que segue o direcionamento determinado pelo governador Flavio Dino desde o início da gestão. “É o estreitamento permanente que o governo Flávio Dino tem feito com todas as regiões do Maranhão, conversando com as lideranças políticas, com as representações institucionais, com a comunidade, tanto a fim de levar o programa de Governo que está em plena execução, atendendo aquilo que foi compactuado com a população, como também de ouvir a todas comunidades, de conhecer mais de perto as suas aflições, problemas e dificuldades”, destacou Clayton, que também esteve em Luís Domingues, para visita a obras, e em Amapá do Maranhão, onde assinou Ordem de Serviço para construção da primeira escola de Ensino Médio em prédio próprio do Governo do Estado.

“A nossa vinda aqui tem uma importância extremamente simbólica, mostra a foco do nosso governo que está construindo escolas dignas e reformando prédios escolares nos 217 municípios do Maranhão. E esse programa ‘Escola Digna’ não tem apenas o objetivo de substituir estruturas inadequadas de prédios escolares, mas também de construir prédios próprios nas cidades onde não possuímos, e, além daqui, estamos fazendo isso em São João do Carú, Santa Luzia do Paruá, e em outros municípios”, destacou o secretário de Estado da Educação, Felipe Camarão.

Para o secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, a presença dos representantes do Governo na região revela uma preocupação do governador Flávio Dino de fazer uma gestão participativa e aberta. “Esse encontro é muito simbólico, indica que o Governo é colocado à disposição da região. A gente sabe que, por muito tempo, se teve um Governo enclausurado e o que a gente quer é estar próximo da população. É a primeira vez que esse encontro acontece, mas vai passar a ser rotina”, pontuou Carlos Lula, que visitou o Hospital Regional de Carutapera e anunciou que as obras de reforma, que se estendem há algum tempo por dificuldades com o recurso do BNDES, será executado com recursos próprios do Estado. Ele também vistoriou os hospitais de 20 leitos de Luís Domingues e Junco do Maranhão.

Carutapera sediou o encontro, mas toda a região sairá beneficiada com abertura do diálogo, foi o que defendeu André Dourado, prefeito da cidade. “E a gente diz ao governador Flavio Dino que esse é o caminho, fazer com que os secretários possam vir a nossa região, ouvir nossas dificuldades, e, em cima disso, elaborar um projeto para que, não só Carutapera, mas toda nossa região, possa sair deste atraso e chegar a um desenvolvimento em prol da nossa comunidade”, defendeu o gestor de Carutapera.

Participaram da reunião prefeitos, representantes e secretários dos municípios de Cândido Mendes, Amapá do Maranhão, Luís Domingues, Godofredo Viana, Junco do Maranhão e Boa Vista do Gurupi.

Mais diálogos

Na Agricultura Familiar, o secretário Adelmo Soares ressaltou que a região do Gurupi tem um forte potencial para produção da agricultura familiar, que deverá ser ainda mais impulsionada, com o diálogo direto com os municípios. “O governador Flávio Dino mostra o interesse de ouvir a população. Nós nos reunimos com 12 secretários municipais de agricultura, várias entidades, incluindo sindicato dos trabalhadores rurais, nós ouvimos as reivindicações deles, para que a gente possa fazer um elo de apoio a essa cadeia importantíssima, que é a cadeia primária de desenvolvimento da região”, pontuou o secretário.

Adelmo também esteve em Amapá do Maranhão, na comunidade Vertente, com beneficiários do Plano ‘Mais IDH’ e visitou aos projetos Sistecs e Sisteminhas e foi também à Junco do Maranhão, visitando a Unidade Produtiva do Mel, e à Boa Vista do Gurupi, onde visitou a Associação Vila Batista. Em Amapá do Maranhão, entre os Sistecs visitados, Adelmo foi ao quintal da dona Bernarda Barbosa, 41 anos, onde ela mantém uma horta, que retira o sustento dos seis filhos. “A minha vida antes era difícil, porque não tinha renda de nada, só do Bolsa Família e mais nada. Com esse incentivo aqui melhorou bastante. Posso manter meus filhos, plantando pimentão, cheiro verde, cebolinha, plantando de tudo”, relatou, contente com a mudança de perspectiva de vida.