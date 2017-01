Governo reúne com Banco Mundial para apresentar programas sociais e buscar financiamento para expansão do ‘Mais IDH’

O Governo do Estado realiza, desta terça-feira (24) até quinta-feira (26), reuniões e encontros técnicos com representantes do Banco Mundial (BIRD). Os encontros têm como objetivo apresentar os programas sociais desenvolvidos no Maranhão, a fim de angariar apoio do Banco Mundial para viabilizar a expansão dos programas.

A missão reuniu gestores de várias secretarias, cada um explicando aos representantes do BIRD os programas sociais desenvolvidos por cada pasta, com ênfase nos que estão inseridos no Plano ‘Mais IDH’. A Secretaria de Estado Extraordinária de Programas Especiais (SEPE) lidera as articulações junto ao Banco.

“Nós estamos com um trabalho de articulação junto ao Banco Mundial e outros organismos nacionais e internacionais, buscando a captação de recursos para o estado. Com o Banco Mundial a gente vem dialogando a cerca de seis meses, buscando um volume de recursos em torno de US$ 150 milhões para diversas ações nas áreas de agricultura, saúde, educação e infraestrutura. E estes encontros representam um momento de discussão, junto com os técnicos do banco, de quais as melhores alternativas, produtos, indicadores, objetivos de como a gente pode realizar melhor esses projetos”, explicou o secretário de Programas Especiais, Pierre Januário.

Para um dos técnicos do BIRD direcionado para dialogar com o Estado, o especialista em Água e Saneamento do Banco Mundial, Tadeu Abicalil, o encontro tem sido importante para conhecer de perto a realidade do Maranhão. As apresentações foram animadoras. “Primeiro nós estamos numa fase de discussão com o Governo do Estado e de definição do escopo do projeto, qual o objetivo o projeto entre o Estado e o Banco Mundial, dentro do conceito ‘Mais IDH’, vai alcançar, qual o seu conteúdo, qual o seu valor”, relatou Tadeu, que ainda explicou: “A gente ainda está aguardando uma discussão paralela entre o Estado e o Governo Federal sobre montante de valor, porque o Banco requer garantias do Governo Federal. Mas enquanto essa discussão econômica e fiscal ainda se define, a gente está trabalhando com na perspectiva técnica e definindo qual é o conteúdo desse projeto que visa melhorar as condições de vida das populações mais vulneráveis do Maranhão. Temos muita confiança de que essa parceria tem grandes chances de levar resultados importantes, com uma visão integrada sobre como reduzir a vulnerabilidade, melhorar o acesso a serviços e infraestrutura”.

Os técnicos do BIRD irão analisar todos os projetos e propor sugestões, enquanto os Governos Estadual e Federal resolvem questões burocráticas. Caso aprovado o aporte do Banco Mundial, será possível ampliar o Programa ‘Mais IDH’, que chegará a uma segunda fase, passando de 30 para 60 municípios inseridos. “Estamos aqui hoje apresentando várias ações do Programa ‘Mais IDH’, a ideia é sensibilizar o Banco Mundial para que, de fato, possa nos apoiar, sobretudo na expansão do plano, que hoje está focado em 30 municípios e a proposta é fazer uma segunda etapa, dobrando o número de municípios”, explicou o secretário de Políticas Públicas, Marcos Pacheco, que apresentou aos técnicos do BIRD as ações da Força Estadual de Saúde.

Ao longo desta terça-feira (24), foi realizada a abertura dos encontros, que seguiu durante todo o dia com discussões e avaliações sobre diferentes áreas, projetos e ações, como a Jornada da Alfabetização 2ª Etapa (Seduc), Ampliação de Sistemas de Abastecimento de Água (Caema), Força Estadual de Saúde (Seep/SES/Sedihpop), Inclusão Sócio Produtiva (SAF/Sedihpop), Cozinhas Comunitárias (Sedes/Sedihpop), Escolas Dignas (Seduc/Sedihpop). Na quarta-feira (25), será realizada visita técnica ao município de Governador Newton Bello, cidade que participa do Plano ‘Mais IDH’, para cerificação do andamento dos programas. Na quinta-feira (26), acontecerá o encerramento dos encontros.