Governo reúne coletivo de mulheres com deficiência e discute políticas de atenção à saúde

Como etapa preparatória para a edição da Conferência Estadual de Saúde da Mulher (Cesmu), que acontecerá na capital, no próximo mês, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), promoveu, nesta -feira (10), a Conferência Livre de Mulheres com Deficiência.

Todos os encontros e temáticas convergem para a construção da Política Estadual de Saúde da Mulher, com foco na conferência estadual. Participam da comissão organizadora da conferência a Secretaria de Estado da Saúde (SES), o Conselho Estadual de Saúde (CES/MA) e a Secretaria de Estado da Mulher (SEMU).

Para ampliar o acesso e contribuir com ampla participação popular das pessoas com deficiência no debate, sobretudo do coletivo de mulheres, a Secretaria de Estado da Saúde assegurou transporte adaptado para os participante da conferência livre até local do evento. O veículo é utilizado regulamente por crianças assistidas no Centro de Referência em Neurodesenvolvimento, Assistência e Reabilitação de Crianças (Ninar), no Hospital Dr. Juvêncio Mattos, em São Luís.

Da cidade de Paraibano, Neuraci de Oliveira, representando a Associação de Pessoas com Deficiência do município, participou do evento. Após a chegada em São Luís, ela contou com a disponibilidade do transporte adaptado para se deslocar até a conferência. “Foi a primeira vez que eu andei num transporte adaptado, me senti acolhida com a segurança, o conforto e todo o tratamento que eu recebi. Isso, sim, é garantia de acessibilidade que atende a nossa necessidade e nos permite participar de eventos que temos todo interesse porque estamos discutindo as nossas causas”, avaliou.

As trabalhadoras ésticas e o movimento feminista foram as temáticas das duas conferências livres realizadas anteriormente. Outras representações como mulheres idosas, mulheres negras, profissionais do sexo, marisqueiras, quebradeiras de coco e meninas de 15 a 18 anos serão as temáticas das próximas rodadas.

A superintendente de Atenção Primária em Saúde da SES, Silvia Viana, que é membro do Conselho Estadual de Saúde e representou o secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, durante o evento, destacou que as conferências livres tem se tornado um espaço privilegiado de troca de informações com públicos específicos que precisam na rede de saúde, atendimento público universal, mas também atendimento especializado que contemple a necessidade específica de cada mulher, ressaltando a política igualitária e inclusiva proposta pelo Governo do Estado.

“As conferências livres têm se tornado um espaço privilegiado de debate, de escuta, de troca de informações com o poder público, que pode ouvir as demandas e desafios para promover a integralidade e igualdade no atendimento dessa usuária. É uma demonstração de que o Governo entende essa necessidade e está mobilizado para, junto com a rede de assistência mais próxima dessa mulher, promover um governo inclusivo”, pontou Silvia Viana.

A secretária de Estado da Mulher, Laurinda Pinto, falou sobre a importância da união das pastas da mulher e da saúde numa parceria com o propósito maior de efetivar a Política de Atenção Integral à Saúde da Mulher no Estado. “A Secretaria de Estado da Mulher tem a sua institucionalidade na defesa e na garantia dos direitos das mulheres na estrutura de governo e na promoção e defesa desse direito, nessa perspectiva, estamos juntos com a Secretaria de Estado da Saúde para garantir essa mobilização na discussão específica que deve existir para cada grupo de mulheres e de suas necessidades dentro da política de saúde”.

Para Isabelle Passinho, representante do Coletivo de Mulheres com Deficiência do Estado do Maranhão e representante da Comissão de Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) no Maranhão, a conferência de evidencia o necessário recorte de considerar a saúde da mulher na perspectiva da mulher que tem algum tipo de deficiência. “Precisamos discutir para que se elabore um fluxo de atendimento para mulheres com deficiência na rede de atenção básica, além da necessidade de criação de protocolos regionais de atendimento que considere a individualidade dessas mulheres, tudo para superar o maior desafio que é o status de invisibilidade no qual essas mulheres muitas vezes estão”, afirmou.

Todos os eixos abordados nas conferências livres e que serão ampliados durante a Conferência Estadual e na Conferência Nacional da Mulher, que será realizada em agosto, em Brasília, tem como base a execução da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, introduzida pelo Ministério da Saúde a partir do avanço sobre o debate dos direitos das mulheres e da ampliação sobre o conceito de saúde da mulher no país. Conferência Estadual de Saúde da Mulher A realização da 2ª Conferência Estadual de Saúde da Mulher (Cesmu), foi anunciada pelo governador Flávio Dino, no último ço, Dia Internacional da Mulher, durante o lançamento de um pacote de ações do Governo específico para a mulher Maranhão.

A expectativa é de reunir cerca de 400 mulheres, gestoras, de entidades de classe, movimentos sociais e instituições voltadas à saúde, que irão deliberar sobre diretrizes para a construção de políticas públicas que tenham como base os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) e contemple a pluralidade das necessidades da mulher no cenário de atendimentos especializados na rede de saúde. A conferência será realizada nos dias 6 e deste ano.