Governo reinaugura 3ª Companhia da Polícia Militar no Araçagi e anuncia nova delegacia na região

O secretário de Estado da Segurança Pública, Jefferson Portela, reinaugurou a 3ª Companhia do 8º Batalhão de Polícia Militar no bairro do Araçagi. A solenidade foi realizada, nesta -feira (14), por volta das 9h. A inauguração da nova companhia contou com a presença da cúpula da segurança pública, incluindo o comandante-geral da Polícia Militar, coronel José Frederico Gomes Pereira, representando o compromisso estabelecido pelo governador Flávio Dino de garantir segurança pública para todo o cidadão maranhense.

A 3ª Companhia do 8º Batalhão da Polícia Militar está localizada na MA-203, na Avenida dos Marinheiros, ao lado da sede do SESI, no bairro do Araçagi. A reinauguração da 3ª Companhia prioriza a realização dos serviços preventivos de segurança na região do Araçagi, Olho d’Água e adjacências. Com a unidade, as ações da Polícia Militar receberão um reforço de contingente e também aproximará a força policial da comunidade, além de reduzir o tempo de resposta às ocorrências.

Durante a entrega da 3ª Companhia da Polícia Militar, o secretário Jefferson Portela anunciou que também será instalada uma delegacia da Polícia Civil na região. “Nos próximos dias estaremos também instalando uma delegacia da Polícia Civil na avenida principal. Temos que acompanhar esse crescimento demográfico que resulta no alargamento da ocupação urbana. Sei que a melhor doutrina é a que prega a proximidade do cidadão. Por isso, é fundamental aplicarmos a doutrina de descentralização do serviço público de segurança. É um passo inicial a qual nos induz a acreditar no sucesso da equipe que está assumindo”, disse o secretário.

De acordo com o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Pereira, a reinauguração da Companhia é de importância fundamental, não somente para a comunidade da área, mas também para o trabalho dos policiais. “Esse projeto vem para somar aos esforços que já estavam sendo realizados para dirimir a criminalidade na região. Com essa implantação da companhia, estaremos firmando a nossa base, através dos policiais. Também com a iniciativa e o trabalho do coronel Pedro Ribeiro, tendo à frente a capitã Roberta. Estamos ofertando esse aparelho de segurança para a comunidade local”, destacou.

A capitã da 3ª Companhia do 8º Batalhão da Polícia Militar, Roberta, afirmou que a população agora tem um importante reforço das ações de segurança. “Seremos referência dentro da área do Araçagi. Na hora da necessidade, estaremos aptos para poder ajudar a sociedade nas suas prioridades em relação à segurança pública”, afirmou a capitão.