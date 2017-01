Governo registra mais de 5 mil cirurgias no Hospital Carlos Macieira em 2016

Com 5.407 cirurgias realizadas em 2016 no Hospital Dr. Carlos Macieira (HCM), o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), manteve o ritmo de crescimento em relação aos anos anteriores, superando em 832 procedimentos o número de cirurgias realizadas em 2015 na unidade hospitalar, que foi de 4.575, representando um aumento de 18%.

A especialidade mais procurada em 2016 no Hospital Dr. Carlos Macieira, assim como nos anos anteriores, foi a de cirurgia geral, com 2.801 procedimentos, média de 233 a cada mês. Em segundo lugar estão as cirurgias urológicas, com 677; seguida das cirurgias vasculares, com 350.

Segundo o diretor geral do HCM, Josué Almeida Vieira Filho, a resolutividade em questões pontuais, como o tempo de permanência do paciente, foi um dos motivos para o aumento no número de cirurgias. “Conseguimos diminuir o tempo de permanência em diversos setores, como no Hospital-Dia, ação que aumentou a rotatividade dos leitos e também a ocupação no hospital”, informou.

O coordenador da Cirurgia Geral do HCM, Manoel Francisco da Silva Santos, ressaltou que o empenho da equipe médica e multiprofissional também foi fator determinante para o aumento de cirurgias em 2016. “O HCM é referência no estado em cirurgias de média e alta complexidade, e toda a equipe é comprometida com o atendimento ao paciente”, analisou.

De julho de 2014, quando o centro cirúrgico do HCM passou a funcionar, até dezembro do mesmo ano, foram realizadas 2003 cirurgias, média de 333 a cada mês. Já de janeiro a dezembro de 2015 foram realizadas 4.575 cirurgias, o que corresponde à média de 380 procedimentos cirúrgicos por mês. Em 2016, a média foi de 450 cirurgias mensais. Totalizando quase 12 mil procedimentos de julho de 2014 a dezembro de 2016.

O Hospital Carlos Macieira também realiza cirurgias cardíacas, na especialidade de cabeça e pescoço, proctológicas, ginecológicas, mastologias, vasculares, torácicas, cirurgias plásticas reparadoras, neurocirurgias, além das cirurgias odontológicas, que são realizadas em pacientes que estão em tratamento nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs).

Mutirões

Nos meses de setembro, outubro e novembro de 2016 foram realizados, no Hospital Carlos Macieira, mutirões de cirurgias de histerectomia, de hérnia e urológicas. O objetivo foi diminuir a espera por esses procedimentos específicos.

Com idades entre 37 e 58 anos, 13 mulheres estiveram no mutirão de histerectomia. Já no mutirão de hérnia foram 26 pacientes e no mutirão de cirurgias urológicas 17 homens passaram por procedimentos como prostatectomia (retirada da próstata) e a laser, como eletrovaporização da próstata e cálculo renal.