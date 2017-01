Governo reforma Centro de Ensino União, em Imperatriz

Alunos do Centro de Ensino União, localizado no bairro Parque Amazonas, em Imperatriz, terão um novo ambiente para a aprendizagem. A escola recebe do Governo do Estado, reparos na parte elétrica, hidráulica e acabamento, com estimativa de entrega para março.

A unidade de ensino não recebia uma intervenção tão significativa havia cinco anos. “Veio em boa hora. Estávamos funcionando em condições insalubres”, conta. Para ela, a grande marca da intervenção será a climatização das salas de aula. “Com um ambiente mais confortável teremos um salto na qualidade da educação”, avalia.

Dougliane Farias trabalha como serviços gerais no União e diz estar ansiosa para ver o novo prédio. “Acho que vai ficar mais bonito e que teremos um ambiente melhor para trabalhar”. Além de professores e demais colaboradores, mais de 600 estudantes serão contemplados com a obra.

Outras escolas estaduais da cidade já receberam reforma, como a Vespasiano Ramos, na Vila Nova e Barjonas Lobão, o antigo Caic, no Bom Sucesso. O Centro de Ensino Nova Vitória também está recebendo obras de reparos, com previsão de término para abril.

Vale ressaltar ainda entrega no início do ano da Amaral Raposo, no Parque Alvorada. Composta por 10 salas de aula, laboratório, sala multimeios, biblioteca e auditório, a escola atende a 1200 alunos, que antes percorriam longas distâncias em busca do ensino.

Na região, além de Imperatriz, as cidades de Balsas, Ribeirãozinho, João Lisboa e Açailândia foram contempladas com a reforma de colégios. Em João Lisboa, além da reforma de duas unidades, uma de seis salas de aula está em construção, com estimativa de término para fevereiro.

A meta do Governo do Estado é alcançar, até abril deste ano, 200 unidades escolares com manutenção e reparo. O objetivo é dar melhores condições de ensino e aprendizagem. ”É gratificante poder participar deste processo, colaborando em parceria com a Secretaria de Estado da Educação para um novo momento com o investimento na reforma e construção de escolas, retorno garantido para um Maranhão com mais justiça social e oportunidade para todos”, destacou o Secretário de Estado de Infraestrutura.

“O Governo Flávio Dino está trabalhando fortemente para dotar as escolas com melhores condições para que o processo de ensino e aprendizagem seja realizado com qualidade. São inúmeras manutenções e reformas em todo o estado, que irão impactar nos indicadores educacionais maranhenses”, realçou o Secretário de Estado da Educação, Felipe Camarão.