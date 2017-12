Governo reforça segurança para Réveillon de Todos e mobiliza mais de 300 policiais

Com atrações em vários pontos da capital maranhense, o Réveillon de Todos 2018 em São Luís, deve atrair público recorde de turistas e moradores. A Secretaria de Estado da Cultura e Turismo (Sectur), espera receber 20% a mais de visitantes em relação ao Réveillon 2017.

Para garantir a Segurança de todos, o Governo do Maranhão preparou estratégia de segurança que mobiliza a Polícia Militar do Maranhão (PMMA), o Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão (CBMMA), o Departamento Estadual de Trânsito (Detran), além de parceria com a Prefeitura Municipal de São Luís, por meio da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte (SMTT).

A PMMA destinará 300 policiais para os locais de programação do Réveillon em São Luís. A Companhia de Policiamento de Turismo Independente (CPTur), traçou estratégias de atuação integrada com o objetivo de dar mais tranquilidade aos frequentadores da orla e demais pontos turísticos da cidade.

O Planejamento para as ações de Segurança do Réveillon iniciaram ainda em novembro, com reuniões técnicas para traçar as estratégias de segurança com maior cobertura possível: “Nós nos reunimos com a Secretaria de Cultura e Turismo, Prefeitura Municipal e instituições ligadas ao turismo para traçar uma atuação integrada. Ano passado não houve qualquer registro de ocorrência durante o período, este ano estamos trabalhando para repetir a garantia de tranquilidade dos moradores e turistas, com atuação de policiais a pé, em motocicletas e viaturas percorrendo permanentemente todos os pontos”, explicou o Comandante da CPTur, Tenente-Coronel Roberto Filho.

Denúncias em tempo real

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) atualizou o aplicativo para smartphone ByZu 2.0, que agora pode receber denúncias sigilosas oferecendo a possibilidade de anexar fotos, endereço da ocorrência e pontos de referência, garantindo anonimato do denunciante.

As denúncias também podem ser feitas de maneira sigilosa por meio do 190, disponível 24 horas, todos os dias da semana.

O Corpo de bombeiros também reforçará equipes de plantão para atender a população por meio do telefone 193.

Prevenção

O Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão (Detran-MA) participa de forma educativa nas Operações Lei Seca em parceria com o Batalhão de Polícia Rodoviária Militar (BPRV), distribuindo material informativo e alertando os condutores sobre os perigos de dirigir, após o consumo de bebidas alcoólicas.

Para as operações de Réveillon, o Detran-MA vai intensificar as ações educativas realizadas pela Coordenação de Educação para o Trânsito, na capital e nas 15 Circunscrições Regionais de Trânsito do Maranhão (Ciretrans).

Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão (CBMMA) mobiliza equipes para atuar durante o Réveillon com prevenção a afogamentos, queima irregular de fogos de artifício e apoio às eventuais ocorrências em acidentes de trânsito nos pontos onde haverá maior concentração de pessoas.

“Orientamos a população nas praias a evitar o banho de bar após consumo de álcool, nossas equipes estarão mobilizadas para eventuais ocorrências, mas é muito importante que todos tenham atenção redobrada”, explica o Coronel Célio Roberto, Comandante do CBMMA.

Além da fiscalização e acompanhamento das festas realizadas na orla, o Corpo de Bombeiros também reforçará equipes para verificar as condições dos locais onde ocorrerão eventos durante a virada.

“Estamos verificando e orientando os locais para garantir que em situações eventuais de pânico ou evacuação de pessoas, eles estejam devidamente adaptados, com sinalização, saídas de emergência, etc”.

Os organizadores desses eventos devem procurar a Diretoria de Atividades Técnicas do BPMMA para solicitar autorização e receber as orientações.

O Corpo de Bombeiros mobiliza equipes para prevenir afogamentos e acidentes com uso de fogos de artifício, cujas ocorrências aumentam consideravelmente no período de festas de fim de ano.