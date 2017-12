Governo reforça segurança e garante tranquilidade no Réveillon de Todos 2017

A segurança foi reforçada para a cobertura das festas durante o Réveillon de Todos, do Governo do Estado. Centenas de policiais militares foram destacados pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP) para o período festivo e estão realizando o policiamento ostensivo nas ruas e nos pontos oficiais do evento. Com o trabalho integrado das forças policiais, mais de 500 profissionais da segurança foram mobilizados a cada dia do evento. A vasta programação iniciada na -feira (29), com shows na Praça Nauro Machado, segue até este (31), na Avenida Litorânea.

Para garantir a tranquilidade do público, militares se concentram nos circuitos e áreas estratégicas no entorno realizando rondas, abordagens e fiscalizações. Houve um planejamento envolvendo todas as equipes da Polícia Militar com acompanhamento da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Sectur), que organiza a festividade. “O policiamento está a postos e a orientação é agir preventivamente”, pontua o comandante de Policiamento de Área Metropolitana I (CPAM I), coronel Pedro Ribeiro.

O objetivo principal é conter brigas e furtos, enfatiza o comandante do CPAM I. “A exemplo dos anos anteriores, esperamos que este seja mais um período festivo de alegria, diversão, de muita paz. É uma marca dos grandes eventos que são realizados pelo Governo do Estado”, diz.

Mais de 80% do policiamento mobilizado para este período foi destacado para a programação na Avenida Litorânea, onde haverá maior público. O policiamento a pé se concentra na segurança do público que vai assistir aos shows. Rondas de motos, viaturas e a cavalo cobrem o circuito e as adjacências. O Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão (CBMMA) reforça o trabalho com grupamento específico com viaturas de incêndio, ambulâncias e na contenção de ocorrências.

A Polícia Civil mantém as delegacias de plantão para atendimento à comunidade. “Esse trabalho integrado de todas as polícias, que vem desde o primeiro ano da gestão, soma para o êxito do nosso plano de contenção dos crimes nestas festas de maior monta”, reitera o comandante do CPAM I.

Público aprova segurança nas festividades

O reforço na segurança é reconhecido por quem está acompanhando a programação do Réveillon de Todos. O vigilante Hugo Leonardo Reis Pereira, 30 anos, que esteve na Praça Nauro Machado, parabenizou a organização e as atrações. “O Governo está de parabéns por esta festa linda, maravilhosa e segura. Gostei bastante da programação do primeiro dia, curtindo o show da matriarca do samba, Leci Brandão. E a gente pode circular tranquilamente que vemos policiamento”, afirma.

Um marco histórico para a cidade, disse o mecânico Sanderson Ribeiro, 34 anos, que também acompanhou o primeiro dia de festa. “ cantores de peso aqui como a Leci Brandão e poder participar de uma festa de alegria, com bastante segurança, receber o novo ano com paz, isso não tem preço. Somos privilegiados”, comenta.

A professora Virginia Sousa acompanhou o tributo ao reggae no palco na Avenida Litorânea, durante o segundo dia da programação, e destacou a importância de um espaço seguro para reunir famílias durante as comemorações do fim de ano. “Meu filho trabalha aqui há cinco anos e estou voltando ao Maranhão pela vez. Estou adorando, é muito seguro, tranquilo e a festa está organizada”, elogia.

Wellington da Silva está visitando pela primeira vez o Maranhão e aproveitou para trazer a família para curtir a festa de ano novo. “É a primeira vez que a gente vem para cá. Nós chegamos e está tudo ótimo, temos visto bastante policiais”, ressalta.

O administrador Luís Emílio também aprovou toda o planejamento realizado para o Réveillon de Todos. “Estou muito feliz tanto com a segurança pública quanto com toda a estrutura, com um espaço para o DJ e o grande palco para o reggae. A organização está de parabéns”, conta.

Bairros seguros

Além do policiamento intensificado nos circuitos de festa, o Governo do Estado mantém as ações de rotina nos bairros, reforçando as ações nas localidades que realizam eventos. As rondas em viaturas e motos cobrem toda a Região Metropolitana de São Luís, nos três dias de programação. Completam o esquema de segurança equipes da Prefeitura de São Luís com a Blitz Urbana, Secretaria Municipal de Segurança com Cidadania (Semusc) por meio da Guarda Municipal e a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (SMTT).