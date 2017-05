Governo reforça saúde em municípios do estado com entrega de ambulâncias

Mais uma remessa de ambulâncias foi entregue a municípios maranhenses que estavam com dificuldade na prestação da assistência de saúde à população. O programa, que até o fim do ano deve entregar os veículos aos 217 municípios do Maranhão, faz parte da estratégia do Governo do Estado de integrar a rede estadual e municipal em todas as regiões do Maranhão para o transporte sanitário seguro entre as unidades de saúde.

“Esse é um programa que nós formatamos este ano, atendendo uma reivindicação dos municípios, por meio da Federação dos Municípios do Estado do Maranhão (Famem), no sentido de fortalecer a gestão de saúde. Estamos trabalhando para beneficiar todos os municípios com a doação de pelo menos uma ambulância para cada cidade do estado”, afirmou o governador Flávio Dino.

A secretária de Estado da Saúde em exercício, Karla Trindade, destacou como a parceria beneficiará a logística de prestação de saúde integrando o sistema de saúde estadual com as unidades municipais. “Os veículos servem para atender aos pacientes que vão das unidades municipais para os hospitais macrorregionais, sendo que agora essa transferência pode ser feita com conforto e segurança, porque são todas equipadas e com tecnologia necessária para garantir a assistência que esses pacientes precisam”, explicou a secretária.

De acordo com os gestores municipais, a ação é um importante reforço para a prestação de um serviço de saúde de qualidade à população. Operando geralmente com veículos sucateados ou com veículos não equipados para transferência de pacientes, o recebimento das ambulâncias é visto com otimismo e é comemorado pela população.

Em Duque Bacelar, o transporte dos doentes era feito em uma caminhonete alugada. “No meu mandato, a ambulância do município funcionou três ou quatro dias. Vive quebrada. A gente manda arrumar, mas de tão velha, quebra logo. O jeito foi alugar uma caminhonete para levar os doentes para as cidades vizinhas.”, comentou o prefeito Jorge Oliveira.

O município referencia seus pacientes para as cidades de Caxias e Teresina. Ele conta que a ambulância chega a fazer duas viagens por dia. “Nós temos um fluxo grande. Tem dia que a ambulância precisa sair duas vezes para transportar paciente, porque atendemos tanto a população da zona urbana, como da zona rural. Com essa entrega de hoje, a gente fica aliviado por agora vai poder direcionar nossos pacientes de forma mais adequada”, afirmou o gestor.

“A população de Viana, desde que soube que ia chegar uma ambulância nova para o município, está ansiosa. Afinal, é uma ambulância nova, moderna, diferente da que estamos utilizando hoje, em estado muito precário”, contou Magrado Barros, prefeito da cidade de Viana.

Situação similar passava a população de Senador Alexandre Costa. De acordo com o prefeito Orlando Arouche, a chegada da ambulância na cidade permitirá uma melhor assistência aos pacientes atendidos na unidade mista do município.

“Nós estávamos precisando muito dessa ambulância. Há quatro anos o povo de Senador Alexandre Costa sofre com a problemática da saúde, porque temos uma unidade de saúde que não comporta o que nossa população precisa. Não é que essa ambulância vai resolver todos os nossos problemas na área, mas vai possibilitar ao menos transportar nossos pacientes para unidades de referência, onde eles podem receber um atendimento mais especializado”, disse.

A população de Cândido Mendes está agradecida por receber a doação do Governo do Estado. “Essa ambulância terá um impacto muito grande para a saúde de Cândido Mendes, estávamos em uma situação muito difícil para fazer o transporte dos nossos doentes. Por isso, estamos muito agradecidos porque o Governo do Estado olhou para Cândido Mendes e atendeu um pedido nosso”, comentou o prefeito José de Ribamar Leite.

Para algumas cidades, as novas ambulâncias serão um reforço. “Nós tínhamos quatro ambulâncias. Hoje só temos duas, que ainda operam, mas não estão mas tão boas. Então, essa ambulância que Itapecuru recebe hoje chegou em boa hora porque irá reforçar a saúde no município”, explicou o prefeito Miguel.

Em Porto Rico do Maranhão, a ambulância também irá reforçar a assistência. “Tínhamos uma ambulância antiga e tivemos que mandar reformar para não ficar sem ter como atender a população. E hoje, essa que recebemos aqui do governador, vem somar na assistência que prestamos aos nossos pacientes”, explicou a prefeita Tatyana Mendes.

Ao todo 44 ambulâncias já foram entregues pelo Governo do Estado, que custaram R$ 160 mil cada.