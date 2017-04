Governo reforça saúde com mais 10 ambulâncias e chega a 44 veículos entregues em 2017

O Governo do Estado fez a entrega de mais 10 ambulâncias na tarde desta segunda-feira (17), em solenidade realizada no Palácio dos Leões. Os novos veículos irão atender os municípios de Viana, Porto Rico, Duque Bacelar, Cândido Mendes, Itapecuru-Mirim e Senador Alexandre Costa, além das unidades da rede estadual em Codó, Carutapera, São João dos Patos e São Luís. Ao todo, o governador Flávio Dino já entregou 44 novas ambulâncias em 2017, fortalecendo o apoio às gestões municipais e a rede de saúde integrada.

O Governo do Estado investiu R$ 160 mil por cada uma das seis novas ambulâncias – adquiridas por meio de emenda parlamentar e recursos do Tesouro Estadual – que são equipadas com duas macas, duas pranchas, um umidificador, cadeira de rodas, cilindro e bala de transporte para oxigênio – em caso de atendimento fora do veículo, respirador, monitor cardíaco, desfibrilador e medicamentos. Possuem ainda sistema de monitoramento contínuo, para prestar socorro a pacientes potencialmente graves ou com descompensação no sistema orgânico.

Em seu discurso, o governador Flávio Dino disse que o drama da saúde vivido atualmente em todo o Brasil é amplificado em períodos em que a economia para de crescer, pois uma das consequências é atinente as demandas da população sobre os serviços de modo geral. “Diminui o emprego, aumenta os problemas sociais e, naturalmente, as doenças daí derivadas. Uma crise dessa dimensão acaba impactando perversamente em sentido duplo: reduz receitas e aumenta despesas”, ressaltou.

Mesmo diante deste cenário, o Governo do Estado faz a entrega da 44º ambulância somente no ano de 2017. O governador enfatizou que este programa foi formulado atendendo a reivindicação dos municípios, por meio da Federação dos Municípios do Maranhão (Famem), no sentido de realizar uma gestão colaborativa.

De acordo com Flávio Dino, quando “entregamos uma ambulância estamos dando acesso do cidadão no sistema de saúde. Estamos impactando no nosso custeio. Mas estamos fazendo isso de modo correto, pois estamos fazendo isso com senso de justiça social”. O objetivo do Governo do Estado é que até 2018 todos os municípios maranhenses recebam pelo menos uma ambulância. Os veículos têm capacidade para socorro no atendimento como Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e semi UTI, podendo se transformar em Unidade de Suporte Avançado (USA).

Apoio aos municípios

A prefeita de Porto Rico, Talyta Mendes, disse que uma ambulância com a qualidade dos equipamentos das que foram entregues aos municípios é essencial para a melhoria do transporte dos pacientes. “Estávamos sem ambulância e fazendo o transporte em um carro menor, sem suporte. Agora essa ambulância vem para complementar o nosso serviço. Estamos muito felizes e agradecemos o governador”, realçou a prefeita.

O prefeito de Cândido Mendes, Mazinho Leite, explicou que o município estava há dois anos sem ambulância, e o transporte dos pacientes era feito de modo precário. “Essa ambulância hoje ela vai dar um impacto muito grande, pois Cândido Mendes estava sem ambulância, passando momentos muito difíceis”, comemorou o gestor.

Reforço na rede estadual

Além de contemplar seis municípios, a entrega desta segunda-feira foi destinada também para quatro importantes unidades da rede estadual de saúde em Codó, Carutapera, São João dos Patos e São Luís. Na capital, o Hospital Carlos Macieira (HCM), o de maior movimentação em todo o Maranhão, ganhará mais esse reforço.

Para o diretor da unidade, Josué Vieira, esse veículo será essencial para fortalecer o atendimento do maior hospital de alta complexidade do estado. “Temos uma demanda de leitos muito grande e esses pacientes precisam ser removidos de outras unidades de saúde para o HCM. Às vezes ele precisa ser transferido para o seu município, residência ou para exames mais específicos que nós, porventura, não tenhamos no nosso hospital. Então a chegada dessa ambulância traz assim um ganho muito grande para nós. Vai melhorar a nossa qualidade de atendimento”, frisou.

Participaram da solenidade desta segunda-feira os prefeitos de Duque Bacelar, Jorge Oliveira; de Viana, Magrado Barros; de Itapecuru-Mirim, Miguel Lauande; e Senador Alexandre Costa, Dr. Orlando; os secretários da Casa Civil, Marcelo Tavares, de Comunicação e Assuntos Políticos, Márcio Jerry, de Desenvolvimento Social, Neto Evangelista, de Agrciultura Familiar, Adelmo Soares; de Governo, Antônio Nunes; os deputados estaduais Bira do Pindaré, Glaubert Cutrim e Raimundo Cutrim, além de vereadores e lideranças políticas dos municípios.

Também já receberam ambulâncias os municípios de Colinas, Barreirinhas, Peritoró, Presidente Dutra, Raposa, Alto Parnaíba, Arame, Benedito Leite, Bom Jesus das Selvas, Central do Maranhão, Governador Nunes Freire, Matinha, Fortaleza dos Nogueiras, Santa Luzia do Tide, Senador La Roque, Tasso Fragoso, Tutóia, Penalva, Santa Luzia do Paruá, Paço do Lumiar, Bom Jardim, Buriti Bravo, Coelho Neto, Formosa da Serra Negra, Paraibano, Presidente Vargas, Santa Inês, Turiaçu, Mirinzal, São João Batista, Pio XII, Mirador, Pedreiras e São Benedito do Rio Preto.