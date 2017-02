Governo reforça combate contra a febre amarela em quatro regionais de saúde

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), iniciou o plano de ações de prevenção contra a febre amarela no Maranhão. Dezoito profissionais de saúde da SES permanecem nas regiões de Balsas, São João dos Patos, Imperatriz e Barra do Corda realizando orientações, coleta de amostras e vistorias com o objetivo de garantir que o estado permaneça sem registros da doença em humanos.

Desde a última quarta-feira (1º), as equipes de trabalho executam o plano de ação em quatro regionais de saúde contempladas nessa primeira fase. De acordo com Graça Lírio, superintendente de Epidemiologia e Controle de Doenças da SES, em todas as regiões, os técnicos orientam os municípios sobre a importância de realizar as ações de prevenção.

“Todas as equipes irão se reunir, cada uma em sua regional, com os técnicos de epidemiologia e imunização para definir as ações de vacinação, a intensificação das ações de prevenção e de vigilância dos primatas não humanos”, explicou.

O plano de trabalho inclui o alcance do total de sete regionais de saúde em região de mata. Nesta primeira fase, o Governo disponibilizou 3 mil doses para a região de São João dos Patos, 4 mil para Balsas, 5 mil em Barra do Corda e 7 mil para Imperatriz. Ao todo, 10 carros e 18 profissionais estarão envolvidos na ação.

Ações nos municípios

A equipe técnica que está atuando na área de São João dos Patos realizou reuniões com as equipes de epidemiologia e imunização, assim como iniciou as vistorias em campo. “Percorremos alguns povoados da zona rural de Pastos Bons para intensificação da vacinação. Estivemos nos povoados de Saco de Boi, Primavera e Roçado. Repetiremos as mesmas atividades em Mirador”, explicou o chefe do Departamento de Zoonoses da SES, Daniel Saraiva.

Na regional de saúde de Balsas, já foram realizadas reuniões no município de Carolina para falar da febre amarela, vacinação e vigilância dos primatas não humanos. Em Formosa da Serra Negra, os profissionais têm realizado palestras e feito vacinação no povoado do Vale do Mearim. Também é feita busca ativa nos hospitais da região com o intuito de identificar possíveis pacientes com sintomas da doença e realização de coleta de exames. Para agilizar o processo, técnicos do Laboratório Central de Saúde Pública do Maranhão (Lacen) atuam em conjunto com as equipes técnicas.

Na regional de Barra do Corda, já foi realizada reunião com gestores e profissionais de saúde e, em Grajaú, além das reuniões, as equipes executam ações de vacinação no Povoado Lagoa Grande.

Os técnicos retornam a São Luís neste sábado (4) e na segunda-feira (6) realizam balanço da primeira semana de ações, enquanto outras equipes retornam às regionais para atuarem na área urbana no combate, especificamente, do mosquito Aedes aegypti, vetor transmissor da dengue, zika e chikungunya, e que também transmite a febre amarela aos seres humanos.