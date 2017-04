Governo reforça atendimento na Vila Luizão com força-tarefa de consultas especializadas

Para reforçar o atendimento no Hospital Dr. Adelson de Sousa Lopes, na Vila Luizão, o Governo do Estado está realizando agendamento extra de consultas para as áreas de ginecologia e ortopedia, especialidades com maior demanda na região. A ação, planejada e executada pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), inclui reforço no quadro de profissionais da unidade, para realizar atendimentos até terça-feira (2). Além do atendimento normal na unidade, serão oferecidas 320 consultas ortopédicas, 80 consultas ginecológicas e mais de 280 exames preventivos.

A atividade é uma iniciativa do poder público estadual para reduzir a demanda por essas especialidades no bairro e organizar o sistema de marcação de consultas no hospital. “Agora, as consultas estão sendo marcadas de segunda a sexta-feira, das 14h às 18h. Nosso objetivo com essa ação é eliminar a demanda reprimida e, com essa intervenção positiva, agilizar o atendimento aos pacientes”, destacou a superintendente de assistência à saúde da SES, Jamilly Matos Pontes.

Normalmente, o hospital realiza 960 consultas ginecológicas, 320 consultas ortopédicas e mais de 500 preventivos no mês. Durante os quatro dias de ação, mais de dez profissionais extras reforçarão o quadro, promovendo mais de 680 atendimentos extras. A atividade beneficia tanto os pacientes que já estavam agendados quanto novos pacientes com encaminhamento médico. Também está sendo realizado na comunidade atendimento para pacientes com suspeita de câncer bucal.

Moradores do bairro, como o vigilante Raimundo Nonato dos Santos, de 53 anos, aprovaram a iniciativa do poder público estadual para reduzir a demanda por consulta na região. “Caí de uma escada e machuquei o calcâneo. Vim encaminhado do Socorrão, agendei a consulta ontem e já recebi atendimento hoje. Moro há vinte anos aqui e acho que essa é uma ação muito boa para a comunidade, por isso eu espero que continue assim”, destacou o paciente.

O Hospital Dr. Adelson de Sousa Lopes conta com 23 médicos especialistas, além de dois fisioterapeutas e um profissional de ultrassonografia. Além de ortopedia, ginecologia e clínica geral, o hospital na Vila Luizão oferece para a população especialidades médicas como pediatria, fisioterapia, obstetrícia, reumatologia, nutrição, gastroenterologiae dermatologia. Procedimentos como preventivos e ultrassonografias também são realizados na unidade de saúde.

Marcação de consultas

Além do agendamento diário, o sistema de marcação de consultas na Vila Luizão sofrerá outra mudança positiva. A utilização do Sistema Nacional de Regulação (SISREG) permitirá o agendamento eletrônico das consultas e procedimentos. Com a implantação do processo, quem passar por atendimento clínico no hospital, será encaminhado pelo sistema para o procedimento ou especialidade médica. Para outros tipos de encaminhamentos, de outras unidades de saúde, as consultas poderão ser marcadas por meio de um Call Center. A medida proporcionará facilidade na marcação e redução das filas e do absenteísmo de pacientes.

FALA POVO

“Achei ótimo o atendimento. Eu estava precisando de ortopedista e não estava conseguindo, mas hoje consegui marcar a consulta para o dia primeiro. Gostei bastante e estou muito satisfeita”, Cátia Pereira, de 40 anos, vendedora

“Sou moradora da Vila Luizão e precisávamos mesmo de uma ação como essa. Acho que agora o atendimento vai melhorar bastante. Consegui marcar a consulta e já serei atendida na segunda-feira”, Francisca Kelly, de 25 anos, autônoma

“Consultei hoje com a ginecologista e fiz o exame. Gostei muito, tanto da médica quanto do atendimento. Moro no bairro desde o início, sempre preciso de atendimento aqui e dessa vez foi muito rápido para marcar”, Maria da Conceição Pereira, de 51 anos, dona de casa.