Governo reforça as ações de segurança no trânsito na regional de Pinheiro

O Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão (Detran-MA), por meio da Coordenação de Educação para o Trânsito, realizou de 11 a 14 deste mês, ações do Projeto ‘Férias em Trânsito: Se vale a diversão, vale mais a segurança’, na região da 8ª Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) de Pinheiro, na Baixada Maranhense. As atividades educativas buscaram conscientizar condutores de veículos e população sobre a importância para um trânsito mais seguro nas ruas e estradas.

Durante quatro dias, a equipe do Detran, em parceria com a Companhia de Polícia Militar Rodoviária Independente (CPRV Ind) e educadores da 8ª Ciretran montaram blitzen educativas e fiscalizatórias nos pontos mais movimentados das cidades de Pinheiro, Santa Helena, Mirinzal e Cururupu. A equipe de educadores distribuiu materiais informativos com dicas de segurança para condutores, passageiros e pedestres.

Em Pinheiro, na sexta-feira (13), em diversos bares da cidade foram realizadas atividades do projeto ‘Direção Certa: Mais que um papo de bar’, que tem como objetivo conscientizar as pessoas para o perigo de dirigir após o consumo de bebidas alcoólicas. Dezenas de pessoas foram convidadas para fazer o teste do etilômetro, demonstrando, na prática, se já haviam ultrapassado o limite de tolerância determinado pela Lei Seca. Após o teste, todos tiravam suas dúvidas com os educadores e recebiam a recomendação sobre não beber quando for dirigir.

A enfermeira Maria Antonia Vieira disse ter ficado impressionada com o resultado do teste do bafômetro. “Achei muito importante todos os esclarecimentos. Agora entendo como funciona o teste e como a infração é aplicada”, disse.

Segundo o capitão da CPRV Ind, Alejandro Jaldin, coordenador da operação, as abordagens nos bares servem para esclarecer dúvidas sobre a Lei Seca, além de orientar o condutor a se proteger da grave infração. “Sensibilizamos as pessoas para uma mudança de atitude, explicando que um copo de bebida alcoólica pode ser suficiente para alterar sua capacidade motora e influenciá-los em acidentes no trânsito”, ressaltou.

O chefe da 8ª Ciretran, Gabriel Soares, afirmou que a campanha do Detran foi muito positiva para conscientizar os condutores de veículos sobre a necessidade de uma conduta responsável no trânsito.

Lei Seca

A ação do Detran nos municípios visitados, também, teve caráter fiscalizatório por meio da Companhia de Polícia Militar Rodoviária Independente (CPRV Ind.) na checagem de documentos obrigatórios de veículos e de motoristas, de equipamentos de segurança e do teste do etilômetro.

Foram realizadas blitzen nas principais avenidas de Santa Helena, Mirinzal, Cururupu e Pinheiro. Durante os quatro dias de fiscalização foram lavrados 188 autos de infração eletrônicos e realizados oito testes do etilômetro. No total, foram abordados 457 motoristas, sendo 258 de motocicletas e 74 de carros e recolhidos 12 documentos de usuários e de veículos, entre Carteiras Nacionais de Habilitação (CNH) e Certificados de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV). Foram removidos 99 veículos, sendo cinco carros e 94 motocicletas. Entre os veículos, 60 não estavam licenciados, 23 sem placa e 15 não registrados. A ação detectou a presença de 72 condutores não habilitados.