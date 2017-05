Governo reestrutura transporte sanitário e fortalece rede de saúde com entrega de ambulâncias

Mais de 60 prefeituras já foram contempladas com os veículos que têm transformado positivamente o cenário da saúde, sobretudo nos municípios mais carentes do estado. A doação do poder público estadual fortalece a gestão entre Estado e municípios por melhorias em áreas como a da saúde. Na última -feira (5), mais oito municípios receberam ambulâncias do Governo do Estado para reforçar o transporte de pacientes entre unidades de saúde no interior do estado.

Durante a entrega das ambulâncias, o governador Flávio Dino destacou que a parceria com as prefeituras é fundamental para o desenvolvimento das políticas sociais. “Esse ato simboliza o espírito de parceria entre o Governo e as prefeituras. O Brasil vive um cenário de muitas dificuldades econômicas e políticas e, infelizmente, isso impacta tanto na gestão estadual quanto municipal. Então é nesse momento que nós precisamos nos unir. As políticas sociais são prioridades no nosso governo, por isso investimos com seriedade o dinheiro público em áreas como saúde, segurança e educação”, ressaltou.

O secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, reforçou que a iniciativa do poder público estadual impacta positivamente a vida dos maranhenses. “Vamos entregar ambulâncias aos 217 municípios do estado. Nunca havia sido entregue uma quantidade tão grande de ambulâncias em tão pouco tempo. Nosso objetivo é reestruturar essa cadeia de saúde no Maranhão. Dentro desse contexto, o transporte sanitário é indispensável e serve para aprimorar o funcionamento da rede de saúde, fazendo o transporte de pessoas entre as unidades hospitalares”, afirmou.

O veículos, com custo individual de R$ 160 mil, são equipados com duas macas, duas pranchas, um umidificador, cadeira de rodas, cilindro e bala de transporte para oxigênio. Receberam as ambulâncias os municípios de Passagem Franca, Loreto, Esperantinópolis, Igarapé Grande, Paulo Ramos, Poção de Pedras, Santa Filomena e Governador Newton Belo. Os gestores municipais presentes à solenidade de entrega reconheceram que a parceria é indispensável para a melhoria das condições de saúde nas cidades.

O secretário municipal de saúde de Governador Newton Belo, Epitácio de Carvalho, contou que o município precisava dessa ajuda. O município, que possui um hospital de 20 leitos, conta agora com o suporte para o deslocamento dos pacientes. “Essa ambulância vai contribuir bastante para melhorias na cidade, pois nosso município é bem necessitado. Precisávamos de uma parceria dessa para garantir o transporte adequado aos pacientes”, enfatizou o secretário municipal.

Emendas parlamentares

O apoio do legislativo garante também o êxito de iniciativas como essa do governo do Estado. “Essa é uma ação conjunta que beneficia especialmente os gestores municipais, que estão a cerca de 120 dias à frente da gestão. Parabenizo o governador Flávio Dino pela agilidade. É com a união dos esforços que estamos transformando o Maranhão para melhor”, disse a deputada estadual Ana do Gás, que destinou emendas parlamentares para aquisição de ambulâncias para os municípios de Paulo Ramos e Esperantinópolis. Como ela, outros deputados propuseram o apoio através de emendas parlamentares, inclusive o presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão (Alema), Humberto Coutinho.

FALA, PREFEITO!

“Tínhamos uma ambulância completamente sucateada, sem condições de trabalho. Pacientes estavam sendo transportados em carros comuns. A ambulância chegou na hora certa”, prefeito de Santa Filomena, Idan Torres.

“Alugamos uma ambulância no início da nossa gestão para fazer esse trabalho de transporte de pacientes. Esse nosso apelo fez com que o governo se sensibilizasse e nós estivéssemos aqui recebendo essa ambulância”, prefeito de Esperantinópolis, Aluizinho.

“É de grande importância essa ambulância para o município. Os pacientes estavam sendo transportados de modo inadequado. só temos a agradecer o Governador Flávio Dino pela parceria”, prefeito de Igarapé Grande, Erlaneo Xavier.