Governo receberá Comissão de Direitos Humanos em visita ao município de Viana

O secretário estadual de Direitos Humanos e Participação Popular, Francisco Gonçalves, acompanha, nesta -feira (12), às 9h, a visita da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados (CDHM), com a presença do deputado federal Paulão (PT/AL), presidente da comissão, e dos deputados federais Eliziane Gama (PPS-MA) e Zé Carlos (PT-MA), além de assessores técnicos.

Em cará de diligência, a comissão permanecerá dois dias no Maranhão com o objetivo de apurar os ataques aos índios da etnia Gamela, conversar também com todas as pessoas envolvidas no conflito e buscar soluções na mediação dos problemas em diálogo com o governador Flávio Dino.

“Nós estamos com reunião agendada também para prestar todos os esclarecimentos sobre as medidas que o governo do Estado garantiu e está tomando para a solução do conflito. A presença da Comissão de Direitos Humanos neste momento é importante para tomada de providências mais amplas na esfera federal”, pontou o secretário estadual de Direitos Humanos e Participação Popular, Francisco Gonçalves.

Além do encontro com a tribo Gamela, a Comissão reunirá com o governador do Maranhão, Flávio Dino, para levar as denúncias recebidas na aldeia e tomar conhecimento das iniciativas adotadas pelo governo maranhense em defesa dos indígenas. A agenda prevê, também, uma reunião com o secretário de Direitos Humanos e Participação Popular do Maranhão, Francisco Gonçalves.

Conflito em Viana

A área reivindicada pelos indígenas autodeclarados Gamela passa pelos municípios de Viana, Matinha e Penalva, e, atualmente, é ocupada por fazendeiros, trabalhadores rurais e moradores. Representantes da etnia afirmam que a área foi cedida aos Gamela pela Coroa Portuguesa ainda no período colonial, em 1759, e que foram expulsos por conta da colonização.

O governador Flávio Dino já sinalizou ao Governo Federal a disposição de arcar com os custos financeiros de todo o processo de estudo para demarcação da área, que é de responsabilidade do Ministério da Justiça, por meio da Fundação Nacional do Índio.