Governo recebe visita de grandes investidores chineses

O governador em exercício, Carlos Brandão, recebeu potenciais investidores do China Construction Bank Brasil – CCB a fim de dialogar sobre possíveis financiamentos em infraestrutura no Maranhão. O CCB é o segundo maior do mundo listado em valor de mercado.

Com o governador em exercício, conversaram o superintendente regional do CCB Brasil, Elenilton Moreira, e o gerente de Negócios do CCB Brasil, Flávio Ferratto. A pauta tratou de investimentos nas áreas da siderurgia e refinaria em nosso estado. “Estamos em um ótimo momento para tratarmos dessas questões porque o Maranhão deve finalizar, em breve, as negociações das instalações dos empreendimentos voltados para estes dois setores”, sinalizou Brandão.

O próximo passo é atrair investidores como o CCB, que atua no Brasil através de um Banco Múltiplo S/A, formado a partir da aquisição do BICBANCO, em agosto de 2014.