Governo recebe doação de terreno para construção de escola estadual no município de Araguanã 

Em reunião realizada na tarde desta sexta-feira (20), na sede da Secretaria de Estado da Educação, o governo do Maranhão, representado pelo secretário de educação Felipe Camarão, recebeu do prefeito de Araguanã, Valmir Belo Amorim, a doação de um terreno destinado à construção de uma escola pública estadual para atender estudantes do Ensino Médio, no município.

De acordo com o secretário Felipe Camarão, Araguanã integra a lista de municípios maranhenses que não possuem prédio próprio para funcionamento de escolas estaduais. Nessas cidades, as aulas do ensino médio da rede pública ocorrem em prédios alugados ou em parceria com as prefeituras, nas escolas da rede municipal. “O governo do Maranhão fica imensamente feliz pela iniciativa da prefeitura de Araguanã em doar este terreno para a construção desta escola. Construir escolas em todos os municípios que não possuem prédios escolares do Estado é meta do governador Flávio Dino e muito nos honra essa parceria”, afirmou o secretário.

O terreno possui 8 mil m² e fica localizado no centro da cidade. A doação foi formalizada pelo prefeito do município, Valmir Belo Amorim, que revelou que a construção de uma escola estadual no município é um grande sonho dos araguanaenses, que há anos aguardam por este momento. “Este é um momento muito importante, porque com a doação deste terreno, estamos contribuindo para que seja concretizado um grande sonho de nossa comunidade. Soubemos do anseio do estado em construir escolas em municípios que não têm prédios próprios de escolas estaduais e fizemos questão de trazer toda a documentação. Saio muito feliz com esse tipo de parceria, pois ajuda pequenos municípios a sobreviver”, destacou o prefeito.

Participaram também da reunião, o secretário de Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca, Márcio Honaiser, além de auxiliares do Estado e Prefeitura.