Governo realizará Plantões de Atendimento aos gestores municipais da Politica de Assistência Social

Para que as ações de assistência social continuem funcionando de forma efetiva no Maranhão, O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), informa que as equipes técnicas das Superintendências de Gestão do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), Proteção Social Básica e Proteção Social Especial, atenderão os gestores e técnicos municipais da Política de Assistência Social do quadriênio 2017/2020, em regime de plantão, no período de 11, 12 13, 16, 17, 23, 26, 27, 30 e 31 de janeiro, das 8h as 13h, na Sedes.

O atendimento em regime de plantão funcionará de forma individual e com horário marcado, realizado mediante agendamento prévio. As equipes fornecerão informações sobre a atual situação do município por nível de gestão e proteção. A secretaria adjunta de Assistência Social, Célia Salazar, disse que o objetivo desta forma de atendimento é repassar todas as informações possíveis sobre todos os programas e tudo mais que envolva a assistência social do município.

“Após o agendamento do gestor municipal, nossas equipes irão coletar e analisar todos os dados sobre a assistência social do município, incluindo informações sobre o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), e do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), dentre outros equipamentos e programas, para que no momento do atendimento, todos os profissionais da área possam repassar aos gestores, todos os aspectos importantes para um bom funcionamento da assistência naquela cidade”, disse a secretária.

O gestor responsável pelo município deverá efetuar seu agendamento através do telefone (98) 2016 9226, das 8h as 18h. No momento do atendimento, será necessário apresentar a portaria ou ato de nomeação que comprove o cargo.