Governo realiza sessão para aquisição de kits de insumos e materiais agrícolas

Foi realizada, na manhã de terça-feira (25), no auditório da Comissão Central Permanente de Licitação (CCL), a sessão do Pregão n° 022/2017, que visa selecionar a melhor proposta para aquisição de kits de insumos, materiais e ferramentas agrícolas destinados às ações da Secretaria de Estado da Agricultura Familiar (SAF) para promover a produção dos agricultores familiares locais.

Foram credenciadas no certame as empresas: Engefer IND COM e Serviços Ltda – EPP, CAL Vicente Nutrição Animal – ME, GEB COM de Produtos Agropecuários Ltda – EPP, Ação Construções e Comércio Ltda – ME, JMA Construções e Comércio Ltda – EPP, P H Barros Santana Comércio – EPP e NSA Soluções Ltda – ME.

A melhor proposta para o Lote 01 foi da empresa CAL Vicente Nutrição que foi classificada habilitada e vencedora para a aquisição dos itens de corretivos e fertilizantes. No Lote 02, a empresa Engefer IND Com e Serviços apresentou a melhor proposta para a aquisição dos kits de insumos, materiais e ferramentas agrícolas.

Para o Lote 03, que visa a aquisição de sementes, foi habilitada e vencedora a empresa NSA Soluções Ltda – ME. Os representantes das empresas classificadas habilitadas e vencedoras têm o prazo de 48 horas para apresentação da adequação das propostas, junto ao setor de protocolo da CCL.A sessão foi encerrada e a licitação segue na fase recursal, que vai do dia 26 de abril até o dia 28 de abril. Em seguida, inicia-se o prazo para apresentação das contrarrazões que vai de 02 a 04 de maio.

Os itens especificados por Lotes serão adquiridos de acordo com a demanda da SAF e a entrega deverá ocorrer no prazo máximo de 30 dias a partir da emissão da ordem de fornecimento.