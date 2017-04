Governo realiza sessão do Pregão para aquisição de utensílios para Cozinha Comunitárias

Foi realizada no auditório da Comissão Central Permanente de Licitação (CCL), a sessão pública do Pregão n° 029/2017 que visa selecionar a melhor proposta para aquisição de utensílios que serão utilizados para equipar as Cozinhas Comunitárias do estado. A licitação é de interesse da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedes).

No Pregão do tipo menor preço por item estão inclusas as aquisições de 30 itens do tipo caldeirões, assadeiras, espátulas, bandejas, panelas entre outros que equiparão as novas estruturas das Cozinhas Comunitárias que estão sendo construídas nas cidades que integram o Programa ‘Mais IDH’, tornando-as apropriadas para fornecer alimentação saudável e balanceada à população em situação de insegurança alimentar.

A sessão que iniciou na segunda (10) e terminou nesta terça-feira (11) foi para abertura dos envelopes de proposta de preços das licitantes e, em seguida, iniciada a fase de lances. Ao todo, 11 empresas entregaram a documentação para participarem da licitação.

Na disputa de lances foram habilitadas as empresas Evolução Atacado Eireli ME, Blu Equipamentos Eireli ME, M.C.S de Lima Roos-ME, N Ribeiro da Silva Eireli ME, Inoxcook Comercial Eireli EPP, A Marques da Silva Comércio Varejista de Máquinas e Equipamentos, KWA Materiais Ltda EPP, T10 Fast Comércio de Informática Eireli e Araujo e Alves Ltda ME.

A Comissão julgadora abriu prazo para recurso que será do dia 12 até e segue até o dia 18 de abril. Caso tenha recurso, será aberto o prazo para apresentação das contrarrazões que irá do dia 19 e vai até o dia 24 de abril. Os recursos devem ser apresentados no setor de protocolo da Comissão Central, localizada na Rua 44, Quadra 18, n° 35, Calhau.

Mais aquisições

Foi dado início, na tarde desta terça-feira, à sessão pública do Pregão Presencial n° 031/2017 que irá selecionar a melhor proposta para aquisição de móveis e outros utensílios que também irão equipar as Cozinhas Comunitárias. Dez empresas foram credenciadas no certame.

A licitação prevê a aquisição de 22 itens do tipo mesas para refeitórios, cadeiras fixas e do tipo escolar, além de utensílios como frigideiras, espremedores, depósitos, entre outros.