Governo realiza parceria para desenvolvimento de agroindústrias familiares no Maranhão

A Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão (Aged/MA) e a Federação das Empresas Juniores do Estado do Maranhão estão definindo parceira com objetivo é encontrar alternativas para dinamizar o processo de registro das agroindústrias familiares de produtos de origem animal e promover o acesso dos produtos da agricultura familiar aos mercados institucionais no Maranhão. A iniciativa da Aged/MA acontece por meio da Coordenadoria de Educação Sanitária e Setor de Agroindústria Familiar.

A parceria será importante para o agricultor familiar que não dispõe de recursos para vencer as etapas do registro e para as empresas juniores, que vão proporcionar aos alunos a oportunidade de experiências voltadas para novas demandas do mercado de trabalho.

Na reunião para definir a parceira, foram apresentados os principais desafios para o registro das agroindústrias familiares no estado, entre os quais, custo para elaboração do projeto de construção, auxílio para adquirir a autorização ambiental, confecção do designer do rótulo e responsabilidade técnica do empreendimento.

Também foi feita a solicitação de uma ponte entre as agroindústrias com empresas ligadas ao setor, como forma de fortalecer a atividade.

Para a coordenadora de Educação Sanitária, Tânia Duarte, a reunião foi um passo a mais para o fortalecimento das agroindústrias familiares no Maranhão. “O pequeno agricultor, na maioria das vezes, não tem recursos para seguir os tramites desse processo e, , demos mais um passo para o fortalecimento das agroindústrias familiares e o desenvolvimento do estado”.