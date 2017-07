Governo realiza Mutirão do Glaucoma no Hospital Aquiles Lisboa

A comunidade do bairro Vila Nova, na manhã de sábado (15), se preveniu contra o glaucoma, uma doença ocular que atinge o nervo óptico causando danos irreparáveis a visão. A ação promovida pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), ocorreu no Hospital Aquiles Lisboa, e tem o objetivo de realizar o diagnóstico precoce e tratar o paciente portador do glaucoma. No primeiro semestre deste ano, 15. 817 pessoas foram atendidas durante o Mutirão do Glaucoma na capital maranhense, sendo 6.513 pacientes diagnosticados com a doença.

Durante a ação, três oftalmologistas atenderam 92 pessoas na faixa etária de 45 a 60 anos, sendo 18 delas diagnosticadas com glaucoma. O mestre de obras, Paulo Soares, de 47 anos, buscou o atendimento com queixas de dores no olho direito. “Fiquei com medo de ser algo mais grave e perder minha visão, mas a médica disse que eu não tinha glaucoma. Muito bom poder contar com consultas gratuitas em um hospital do estado perto da minha casa”, disse Paulo.

Já Juarez Viegas, aposentado de 77 anos, foi diagnosticado com glaucoma e levou logo para casa o colírio. “Soube do mutirão e aproveitei para saber qual era meu problema nos olhos. Estou tranquilo, pois o médico me passou confiança e vou fazer o tratamento correto. Daqui a uns dias vou voltar a me consultar e saber se irei passar por cirurgia. Enquanto isso, já estou com o colírio para usar que é muito bom, pois não precisei comprar”.

Durante o atendimento, os pacientes passam por avaliação médica e exames capazes de detectar o glaucoma ou outra patologia ocular. A partir do diagnóstico, o paciente é encaminhado para o tratamento adequado ou para a cirurgia. Para combater o glaucoma, o programa ainda oferece colírios gratuitos e orienta os pacientes sobre o uso correto da medicação.

A oftalmologista Danielle Sousa, uma das especialistas que atendeu no mutirão deste sábado, alerta para alguns fatores que podem contribuir para o desenvolvimento de glaucoma que pode levar a cegueira, se não tratados.

“A pressão intraocular elevada, idade acima dos 60 anos ou acima dos 40 anos, histórico familiar de glaucoma pode elevar as chances de um indivíduo desenvolver a doença também e ainda, diabetes, problemas, hipertensão e hipertireoidismo também podem levar à doença. Por isso, é importante manter a prevenção e realizar constantes idas ao oftalmologista, ao menos uma vez por ano, no caso de idosos e com históricos da doença”, explicou Danielle Sousa.

Mutirão do Glaucoma

O diretor administrativo do Hospital Aquiles Lisboa, Raul da Silva, informa que todo mês ocorrerá mutirão do glaucoma na unidade de saúde. “Faremos mensalmente este atendimento para prevenir essa doença que, se diagnosticada precocemente e tratada de maneira correta, não causa perda da visão. O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde, tem a preocupação de impedir a expansão desta doença nos maranhenses”, disse.

Mais cidadania

Durante toda esta semana, no Hospital Aquiles Lisboa ocorreram serviços de emissão da primeira e segunda vias do RG, Junta Militar, seguro desemprego, antecedentes criminais, e carteira de trabalho para a comunidade do bairro Vila Nova. Mais de 200 atendimentos foram realizados, sendo a maior procura por segunda via da carteira de identidade.