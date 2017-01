Governo realiza Mutirão do Glaucoma nas regiões de saúde de Presidente Dutra e São João dos Patos 

Pacientes de seis municípios das regionais de saúde de Presidente Dutra e São João dos Patos serão atendidos no Mutirão do Glaucoma. Nesta sexta-feira (27), o atendimento começa nos municípios de São Domingos do Maranhão e Tuntum. Com a ação promovida pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), até o final do mês de janeiro, o mutirão deve passar por 40 municípios do Maranhão, facilitando o acesso de comunidades ao diagnóstico e tratamento do glaucoma.

O mutirão é uma atividade do Programa do Glaucoma e tem o objetivo de ampliar o acesso de centenas de pessoas ao diagnóstico preciso e tratamento da doença. Somente em 2016, o ‘Mutirão do Glaucoma’ realizou 15 mil consultas em 13 Regionais de Saúde, totalizando 143 municípios atendidos.

Segundo a secretária adjunta de Assistência à Saúde, Larissa Cavalcanti, o grande diferencial dos mutirões promovidos pelo Governo do Estado é a garantia do acompanhamento ao paciente. “Durante os mutirões, nós conseguimos diagnosticar e tratar principalmente os casos silenciosos. E não é simplesmente fazer a consulta e o exame, o especialista já garante o acompanhamento daquele paciente, com retorno ao médico para avaliar a evolução do tratamento ou controle da doença. E isso, com certeza, reflete o compromisso do Governo em oferecer saúde de qualidade para a população maranhense”, explicou Larissa.

Na regional de Presidente Dutra e São João dos Patos, mais precisamente nos municípios de São Domingos do Maranhão, Tuntum, Colinas, Fortuna, Buriti Bravo e Jatobá, onde o mutirão acontece, foram registrados 500 novos casos da doença no ano passado.

“Os mutirões são importantes porque permitem que pessoas que não teriam acesso tão fácil ao diagnóstico da doença, que só é feito pelo médico, a fazerem os exames com certa facilidade. E, já se confirmando os casos, elas já iniciam o tratamento”, comentou o oftalmologista Heron Simões, cirurgião e diretor do ‘Programa do Glaucoma’ no Maranhão.

Glaucoma e sintomas

O glaucoma é uma doença causada pela lesão do nervo óptico relacionada à pressão ocular alta e que raramente apresenta sintomas, o que a torna uma doença silenciosa e perigosa. “Os sinais da doença só vão surgir nos glaucomas agudos, quando o paciente sofre fortes dores de cabeça, fotofobia, enjoo e dor ocular intensa. A maioria dos casos não tem sintomas, e é esse o perigo, porque geralmente quando o paciente descobre a doença, já está em um estágio avançado, o que pode, em alguns casos, levar esse paciente até a perder a visão”, explicou Heron Simões.

Um dos fatores de risco da doença é ter casos de glaucoma na família. De acordo com as estatísticas, 1% a 2% da população acima de 40 anos é portadora de algum tipo de glaucoma, alerta o oftalmologista Heron Simões. “Um dos fatores de risco que a gente precisa acompanhar de perto são os casos de filhos de pacientes com glaucoma. Eles são mais propensos a desenvolver a doença, embora não seja uma regra. Por isso, esses pacientes devem fazer acompanhamento regular com o oftalmologista”.

MUTIRÃO DO GLAUCOMA

27/01 – sexta-feira

São Domingos do Maranhão (manhã)

Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

Tuntum (tarde)

Unidade Básica de Saúde Frei Dionísio Guerra

28/01 – sábado

Colinas (manhã)

Centro de Saúde Dr. Hozano Brandão

Fortuna (tarde)

UBS Josué Marques

29/01 – domingo

Buriti Bravo (manhã)

Núcleo Informações Tecnológicas (NIT)

Jatobá (tarde)

UBS Bento Antônio da Silva