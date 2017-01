Governo realiza Mutirão do Glaucoma em seis Regionais de Saúde 

Quarenta municípios maranhenses distribuídos em seis Regionais de Saúde receberão, durante este mês de janeiro, o Mutirão do Glaucoma. O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), intensifica neste início do ano os mutirões do ‘Programa do Glaucoma’ para ampliar o acesso de centenas de pessoas ao diagnóstico preciso e tratamento da doença. O Programa do Glaucoma, criado pelo Ministério da Saúde (MS), presta atendimento à população pelo Sistema Único de Saúde (SUS) com equipe formada por oftalmologistas e técnicos de enfermagem, realizando em média mais de cem atendimentos diários nas regiões atendidas.

Em 2016, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) contabilizou mais de 15 mil consultas realizadas em 13 Regionais de Saúde, totalizando 143 municípios atendidos. A equipe do mutirão realiza consultas e exames e, nos casos diagnosticados de glaucoma, o paciente recebe o medicamento (colírio) pela SES.

Nos atendimentos são feitos exames, como a campimetria, que avalia, com alta precisão, falhas no campo de visão central e periférica do paciente; a tonometria, processo de medição da pressão interna do globo ocular; e fundoscopia, exame que utiliza luz e lentes de aumento para avaliar as estruturas do fundo do olho, como vasos, retina e nervo óptico em área central. Todos os exames necessários são feitos para que o oftalmologista tenha o diagnóstico preciso de glaucoma.

O oftalmologista Heron Simões, cirurgião e diretor do ‘Programa do Glaucoma’ no Maranhão, avalia a realização de mutirões como uma oportunidade para a população distante da capital ter acesso às consultas e obter orientações sobre outras doenças que acometem a visão. “Além da consulta, o paciente já recebe o colírio para aplicar durante três meses. Não há gasto nem para a compra do medicamento, graças aos esforços dos governos federal, estadual e municipal, que criaram o ‘Programa do Glaucoma’ no país, facilitando o acesso de comunidades distantes para usufruírem por mais tempo do dom da visão”, destacou.

Glaucoma

O glaucoma é uma doença que atinge o nervo óptico e envolve a perda de células da retina responsáveis por enviar os impulsos nervosos ao cérebro. A pressão intraocular elevada é um fator de risco significativo para o desenvolvimento do glaucoma, não existindo, contudo, uma relação direta entre um determinado valor da pressão intraocular e o aparecimento da doença, ou seja, enquanto uma pessoa pode desenvolver dano no nervo com pressões relativamente baixas, outra pode ter pressão intraocular elevada durante anos sem apresentar lesões.

Se não for tratado, o glaucoma leva ao dano permanente do disco óptico da retina, causando uma atrofia progressiva do campo visual, que pode progredir para cegueira. Um dos principais sintomas da doença é a perda da visão periférica na fase inicial. No começo a perda é sutil, e pode não ser percebida pelo paciente, por isso é importante a realização dos exames, inclusive em casos de perdas moderadas a severas.

MUTIRÃO DO GLAUCOMA

06 a 08/01 e 20 a 22 – Regional de Itapecuru:

06 a 08/01 – Belágua, São Benedito do Rio Preto, Nina Rodrigues, Presidente Vargas, Anajatuba, Itapecuru-Mirim, Urbano Santos, Vargem Grande, Pirapemas,

20 a 22/01 – Vitória do Mearim, Matões do Norte, Cantanhede, Arari e Miranda do Norte;

13 a 15/01 – Regional de Bacabal:

Conceição do Lago Açu, Lago Verde, Olho d’água das Cunhãs, Bacabal, Bom Lugar, Brejo de Areia, Altamira do Maranhão, Vitorino Freire, Paulo Ramos e São Luís Gonzaga do Maranhão;

13 a 15/01 – Regional de Barra do Corda:

Arame, Barra do Corda, Itaipava do Grajaú, Grajaú e Jenipapos dos Vieira;

20 a 22/01 – Regional de Pedreiras:

Igarapé Grande, Trizidela do Vale, Lago dos Rodrigues, Pedreiras e Bernardo do Mearim;

27 a 29/01 – Regional de Presidente Dutrae São João dos Patos:

São Domingos do Maranhão, Tuntum, Colinas, Fortuna, Butiti Bravo e Jatobá