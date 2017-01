Governo realiza mais uma etapa de fiscalização no Parque Estadual do Bacanga

O Governo do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais (Sema) realizou, na última terça-feira (24), mais uma etapa da fiscalização das ocupações irregulares e atividades ilegais dentro do Parque Estadual do Bacanga. A ação resultou em autos de notificação. A vistoria iniciou no mês de dezembro, quando os técnicos da Secretaria fizeram um sobrevoo pela Unidade de Conservação, onde identificaram ocupações irregulares no local.

“A Sema está tomando as medidas necessárias para punir os culpados e minimizar os impactos diagnosticados dentro da unidade de conservação”, explicou o Secretário de Estado de Meio Ambiente, Marcelo Coelho.

Na última ida ao local, nos dias 11 e 12 de janeiro, a ação de fiscalização resultou em autos de infração, multas, apreensão de materiais e equipamentos e embargos. A inspeção continuará a ser feita, durante todo esse semestre, como forma de coibir os crimes ambientais na Unidade de Conservação.