Governo realiza I Curso Simplificado de Monitoração Eletrônica para servidores penitenciários

Na abertura, os presentes foram instruídos sobre a estrutura organizacional da Supervisão de Monitoração Eletrônica (SME), seu funcionamento, além dos dados estatísticos e projeção de desenvolvimento do setor. Durante a aula inaugural, ministrada pelo agente penitenciário Luís Gonzaga, os servidores receberam conhecimento sobre a evolução do serviço de monitoração eletrônica no Maranhão e trouxe dados estatísticos sobre o serviço.

O curso contempla, ainda: legislação aplicada à monitoração eletrônica (nacional e local), processo de monitoração eletrônica (ativação, desativação e manutenção), noções sobre a operacionalização do sistema de gestão, oficinas de formulários e de configuração dos aparelhos, totalizando 16 horas/aula, com avaliação de desempenho e certificação dos aprovados.

“Essa oficina consiste, basicamente, em ensinar a devida fixação das tornozeleiras e seus acessórios naqueles apenados que receberam o benefício da prisão domiciliar, mediante a monitoração eletrônica. Já no âmbito da manutenção é saber lidar com falhas no carregamento ou carregador, e orientar a retirar de forma correta os equipamentos”, explicou o supervisor de Monitoração Eletrônica, Júlio Cesar Nepomuceno.

Para um dos organizadores do curso, o diretor da Agepen, Fabiano Cavalcante, a iniciativa reforça a proposta do Governo do Estado em qualificar os servidores prisionais. “Essa iniciativa tem como foco o aprimoramento de técnicas de manuseio das tornozeleiras eletrônicas, buscando qualificar os servidores tanto a operar as tornozeleiras quanto a lidar com a parte burocrática, como a questão da legislação e processos”, explicou Cavalcante.

Na segunda etapa do curso, que está prevista para ocorrer nos próximos dias 10 e 11 de abril, serão capacitados os servidores convocados das seguintes Unidades Prisionais: UPR’s de Coroatá, Rosário, Zé Doca, Presidente Dutra, Porto Franco, Carutapera, Açailândia, Viana, Bacabal, Codó, além das Penitenciárias Regionais de Pedreiras e de Pinheiro.

O curso tem a missão de descentralizar o serviço de monitoração eletrônica pelas 23 (vinte e três) Unidades Prisionais do Sistema Penitenciário situadas no interior do Estado, em consonância com a regulamentação conjunta que se encontra em fase de elaboração com o Poder Judiciário, Ministério Público, Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defensoria Pública Estadual, prevista para entrar em vigor no próximo mês.

“Com o início de atuação destes profissionais em suas lotações de origem, a ativação, desativação e manutenção de tornozeleiras eletrônicas se dará de forma mais célere e econômica, ao tempo em que possibilitará melhores condições de tratamento da pessoa monitorada, contribuindo para a fiel execução e credibilidade das medidas impostas judicialmente”, destacou um dos Instrutores do curso e Coordenador de Projetos da Seap, Raphael Silva.

A iniciativa é apenas uma, da série de eventos que serão realizados ainda neste mês de abril, com a finalidade de aperfeiçoar os serviços penitenciários realizados pelo Sistema Penitenciário do Maranhão, tal como o ‘I Encontro de Gestão no Tratamento Penitenciário’, que será voltado a serviços de atendimento e segurança penitenciária, previsto para os dias 17, 18 e 19, na Escola de Governo do Maranhão (EGMA), em São Luís.