Governo realiza credenciamento de clínicas nefrológicas para servidores do Estado

Com o objetivo de ampliar o atendimento médico ambulatorial na área de nefrologia a servidores usuários, a Comissão Central Permanente de Licitação (CCL) realizou, na ça-feira (02), a sessão pública para a entrega dos envelopes das entidades prestadoras de serviços. A oferta visa atender servidores públicos estaduais ativos e inativos, contribuintes do Fundo de Benefício de Servidores do Estado do Maranhão (Funben), na região metropolitana.

A sessão pública foi para abertura dos envelopes contendo a documentação referente ao credenciamento. Foram credenciadas as entidades Instituto Maranhense do Rim Ltda e Nefro-Clínica de Nefrologia. Após a rubrica dos documentos, a Comissão encerrou a sessão para análise da documentação.

Após a análise, as clínicas habilitadas passarão por uma vistoria técnica realizada por uma Comissão de Credenciamento da Área da Saúde, da Secretaria de Estado da Gestão e Previdência (Segep) nas instalações físicas das clínicas.

Entre os procedimentos, estão inclusos implantes de cateter duplo lúmen; retirada do implante duplo lúmen, implante de cateter Permicath/retirada de cateter Permicath. Para ofertar os serviços, as entidades devem, ainda, estar de acordo com exigências operacionais de instalações físicas, de recursos humanos e de materiais, garantindo atendimento de qualidade aos servidores usuários.

As empresas credenciadas realizarão as atividades por um período de 12 meses, a partir da data de assinatura do contrato.