Governo realiza capacitação em tanques rede em Magalhães de Almeida e Pindaré-Mirim

Após a implantação do Projeto ‘Piscicultura Familiar em Tanques Rede’, no final de 2016, a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca (Sagrima) vem realizando capacitações com piscicultores. Esta semana foi a vez Pindaré-Mirim e Magalhães de Almeida receberem os técnicos da secretaria.

Os tanques desses municípios e de Estreito, Pastos Bons, Tuntum e Joselândia já estão em funcionamento, num total de 90 tanques. Em Pindaré, por exemplo, foram implantados 24, na Lagoa do Grajaú. “Uma ótima iniciativa, estamos muito empolgados. Aqui somos 15 pessoas que começaram o trabalho agora. Já colocamos os alevinos de tilápia e estamos trabalhando cada vez mais”, disse Edvan de Souza, presidente da cooperativa do município.

A iniciativa é fruto de parceria com a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) e contempla ainda a capacitação dos aquicultores beneficiados.

Os kits de piscicultura em tanque rede e as capacitações fazem parte das ações previstas no Programa ‘Mais Produção’ para a cadeia produtiva da aquicultura. Para o secretário da Sagrima, Márcio Honaiser, o projeto leva mais oportunidade e renda para pequenos produtores. “Não temos dúvida de que, com conhecimento e as condições adequadas, nossos aquicultores alcançarão excelentes resultados de produção, que vão se transformar em renda, qualidade de vida e melhoria na economia dessas regiões”, disse.

A piscicultura em tanques rede possibilita ao produtor iniciar a sua operação com pequeno capital, ampliando modularmente o seu investimento. O treinamento contempla aspectos como biometria de peixes para adequação de ração, povoamento, repicagem e armazenamento de ração.