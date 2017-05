Governo realiza ações preventivas no Dia Mundial de Higienização das Mãos em unidades de saúde da capital

A higiene é considerada a base saúde e, sobretudo, para realização das intervenções na assistência em saúde. Com ações de prevenção da infecção, o Governo do Estado intensificou a mobilização, no Dia Mundial de Higienização das Mãos, na última sexta-feira (5), com foco nos profissionais de saúde. Em 2017, o tema da Campanha Mundial, estimulado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e apoiado pela Anvisa, é ‘Luta contra a resistência microbiana: está em suas mãos’.

Mais de 200 profissionais do Hospital de Câncer Tarquínio Lopes Filho (HCTLF) participaram da ação preventiva, com a participação do corpo clínico e pacientes da unidade, nas últimas quinta-feira (4) e sexta-feira (5), que contou com blitz educativa nos setores do hospital, distribuição de material informativo, camisetas, banners e palestras de ampla discussão sobre o assunto.

Para o médico infectologista, Clóvis Carneiro, chefe da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar da unidade, a programação intensifica todo o trabalho que vem sendo feito pelo controle das infecções, mas principalmente impacta na saúde dos pacientes que chegam à unidade.

“Discutindo o assunto e conscientizando os nossos profissionais sobre o dever de lavar as mãos, estamos reduzindo a chance de infecção nesse paciente, passamos a ter uma clientela com menor risco de contrair esse tipo de infecção, além de diariamente termos os profissionais da Comissão Interna de Controle de Infecções supervisionando toda a equipe e situações rotineiras com a finalidade de evitar a ocorrência de caos de infecção”.

A lavradora Maria Silva, de Zé Doca, há quatro dias na unidade acompanhando o pai que está internado, disse se sentir mais segura ao ter conhecimento da programação, uma vez que segundo ela, demonstra a preocupação do Hospital do Câncer com o bem estar das pessoas que recorrem ao serviço do hospital. “Eu me senti protegida, acho importante que os médicos e enfermeiros façam essa ação pensando em quem está internado e nos acompanhantes, isso nos traz mais segurança”.

A lavagem de mãos é o gesto primário mais importante no controle de infecção, realidade que, segundo o infectologista Clóvis Carneiro pode ser gerenciada a partir de medidas habituais e coletivas do corpo profissional, além dos protocolos médicos do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Campanhas locais e nacionais como a do “Adorno Zero” também se destacam a partir do momento que conscientizam os profissionais de saúde sobre evitar o uso de adornos do tipo, brincos, anéis relógios, pulseiras e demais itens que venham a ser agentes de contaminação durante a manipulação de pacientes internados. Outra medida é a ampla disponibilidade de dispensadores de álcool em gel hospitalar, garantindo fácil acesso a esterilização das mãos para profissionais e pessoas que circulam dentro dos estabelecimentos de saúde.

Mais prevenção

No Hospital Dr. Carlos Macieira (HCM), nesta quinta-feira (4), profissionais de saúde participaram da palestra sobre ‘Resistência Bacteriana’, ministrada pela infectologista Giselle Boumann, da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH).

“A higienização das mãos é o modo mais simples, mais barato e mais eficaz de evitar a transmissão de bactérias, vírus e fungos. É uma ação que deve fazer parte da rotina das pessoas em todos os momentos, seja no ambiente hospitalar ou em casa”, ressaltou a infectologista.

Durante o evento, promovido pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, os profissionais de saúde e visitantes receberam orientações da empresa B. Braun sobre a correta higienização das mãos. Todos eram convidados a utilizar a Black Box, uma caixa preta que avalia o nível de limpeza das mãos. “A lavagem das mãos deve ir da ponta dos dedos até os punhos, e deve ser feita a técnica correta associada a fricção, por isso é importante esfregar bem”, explicou a enfermeira Virgínia Travassos, da Zilfarma.

A enfermeira Jucinara Lima reforçou que a lavagem das mãos é tarefa obrigatória em cada etapa do atendimento ao paciente. “O profissional tem que ter a consciência da importância dessa prática, que é indispensável para não transmitir bactérias aos pacientes. Além disso, temos o cuidado de fazer essa orientação aos acompanhantes também”.

Já o técnico em Segurança do Trabalho, Eduardo De Iran, lembrou que a prática da lavagem das mãos deve ser rotineira. “A palestra veio para reforçar que todos devem ter cuidados no que se refere ao paciente, seja o profissional ou o familiar que está fazendo a visita. E sempre lembrar de lavar as mãos ao chegar em casa, para evitar contaminações externas”.