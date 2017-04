Governo realiza ação para consumo consciente de pescado em mercados de São Luís

Como parte das ações do Governo do Estado durante a Semana Santa, a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca (Sagrima) e o Procon realizaram nesta segunda, 10, o trabalho de orientação da população sobre consumo consciente de pescados, no Mercado do Peixe e no Mercado Central, em São Luís.

Para o secretário da Sagrima, Márcio Honaiser, ações como essa complementam o que a secretaria já vem fazendo nas outras etapas da cadeia produtiva de aquicultura.”No Programa Mais Produção, a cadeia da aquicultura é uma das dez prioritárias, onde estamos trabalhando todas as etapas, da produção ao beneficiamento e comercialização do pescado, por isso a preocupação de levar aos maranhenses informações sobre o consumo saudável desses produtos, em parceria com o Procon, que é órgão com atuação direta junto aos consumidores maranhenses”, explicou.

Durante a operação, técnicos da Sagrima distribuíram materiais informativos com instruções sobre como evitar a contaminação do pescado, como descongelar e armazenar os produtos e cuidados ao escolher o pescado. Entre as características do pescado em boas condições estão: pele brilhante, úmida, de tonalidade viva e sem lacerações;escamas unidas, translúcidas e com brilho; e olhos salientes, transparentes e brilhantes.

Nesta terça, a equipe estará na feira do João Paulo.“Na hora da compra é essencial que sejam observados os critérios básicos de higiene dos estabelecimentos que comercializam os pescados, bem como a qualidade dos produtos. Por isso, em parceria com a Sagrima, estamos orientando consumidores e fornecedores sobre os cuidados que devem ser observados ao escolher o pescado, a forma de armazenamento e como evitar contaminação. Outra orientação valiosa é realizar pesquisa de preços antes de efetivar a compra”, orientou o presidente do Procon Maranhão, Duarte Jr.