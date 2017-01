Governo realiza ação educativa sobre o trânsito em shopping da capital

Nesta quarta-feira (18), uma equipe de educadores do Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão (Detran-MA) esteve presente no São Luís Shopping para uma ação de abordagem educativa sobre segurança no trânsito. A ação faz parte do projeto ‘Férias em Trânsito’, realizada pela Coordenação de Educação para o Trânsito do Detran, que visa alertar motoristas e pedestres sobre a importância de medidas de segurança e prevenção de acidentes. Os educadores distribuíram panfletos e mostraram o uso de equipamentos de segurança como a cadeirinha, o bebê conforto e o assento de elevação.

Suely Dias e sua filha Fernanda, que passavam pelo local, conversaram com os educadores que estavam na praça de alimentação do segundo piso do São Luís Shopping. Suely ficou surpresa ao saber que sua filha de 6 anos ainda precisa usar o assento de elevação. “Eu realmente não conhecia esse equipamento. Ele realmente deixa a criança mais segura porque evita que o cinto de segurança machuque a criança em uma parada brusca”, afirmou.

Para a coordenadora da equipe que esteve no São Luís Shopping, Ellyda Nascimento, a intenção do projeto ‘Férias em Trânsito’ é atingir o maior de público possível. “Aqui no shopping existe um grande fluxo de pessoas. E aqui também tem muita criança acompanhada pelos pais, o que, de certa forma, facilita nosso trabalho de conscientização”, declarou.

O projeto ‘Férias em Trânsito’ segue até o dia 31 de janeiro com várias outras ações educativas e atividades de conscientização na capital e em outras cidades do estado.