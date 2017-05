Governo realiza a Semana Estadual e Municipal de Enfrentamento à LGBTfobia em São Luís

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Participação Popular (Sedihpop), realiza, entre os dias 15 e 20 de maio, a Semana Estadual e Municipal de Enfrentamento à LGBTfobia. São conferências, rodas de conversa, painéis, audiência pública, show artístico, com entrada totalmente gratuita.

A abertura acontece nesta segunda-feira (15), com a realização de uma WEB Conferência sobre Saúde da População LGBT, a partir das 9h, noAuditório do Hospital Materno Infantil, em São Luís.

A programação vai até o dia 20 de maio, com ações realizadas em vários locais da capital como Cine Praia Grande, Assembleia Legislativa do Maranhão, Hospital Materno Infantil, Hotel Abbeville, e Praça Nauro Machado (veja a programação completa abaixo).

O encerramento fica por conta do ato público “Todos Contra a LGBTFobia”, e show artístico, que acontece a partir das 18h do dia 19 de maio, na Praça Nauro Machado; e da Assembleia Geral do Fórum Estadual LGBT, que começa às 8h30 do dia 20 de maio, no Hotel Abbeville.

O evento é realizado pela Secretaria Estadual de Direitos Humanos e Participação Popular em parceria com o Conselho Estadual LGBT e o Fórum Estadual de ONGs LGBT, e conta com apoio de entidades da sociedade civil organizada e órgãos do Executivo federal e municipal.

PROGRAMAÇÃO

15/05 – Web-conferência sobre saúde da população LGTBHorário: 9hLocal: Auditório do Hospital Materno Infantil

17/05- Lançamento da Campanha do Nome SocialHorário: 16h30Local: Cine Praia Grande

18/05 –Posse dos Membros do Comitê Municipal de Equidade no SUSHorário: 8h30Local: Hotel Abbeville

Formação da Mesa:- Representante do Ministério da Saúde – Representante da Secretaria de Estado da Saúde – Representante do Conselho Estadual LGBT – Representante da Secretaria Municipal de Saúde – Representante do Conselho Municipal de Saúde

Roda de Conversa “Fortalecimento e implantação do ambulatório para oprocesso transexualizador no SUS, participação popular e gestão de políticas públicas de promoção da equidade no SUS com enfoque na saúde da população negra, população LGBT e população em situação de rua

Painelista: Andrey Roosewelt Chagas Lemos – Técnico do Ministério da SaúdeHorário:10h30Local: Hotel Abbeville

12h30 – Almoço

Audiência Pública “Os Caminhos Para o Reconhecimento e Garantia do Estado ao Nome Social das Pessoas Trans”Local: Assembleia Legislativa do Estado – Auditório Plenarinho Horário: 14h

Dia 19/05 – Seminário Estadual de Atualização e Validação da Política Estadual LGBT Horário: 8h30Local: Hotel Abbeville

Painel: “Democracia, Direitos Humanos e População LGBT”Painelistas: – Cleyton Pedagogo, Mestre em Direitos Humanos, Doutorando em Ciências Políticas (UNB)- Claudio Nascimento, Graduado em Filosofia, Ex-Superintendente de Direitos Individuais, Coletivos e Difusos da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos-RJ, Ex-coordenador do Programa Rio Sem Homofobia – Julie Soares, Militante da Rede de Mulheres Lésbicas e Bissexuais, Psicóloga, Mestra em Estudo Psicanalítico da UFMG – Jovanna Baby – Presidente Fórum Nacional de Pessoas Trans Negra e Negros Horário:11h Grupo de Trabalho Por Eixo Temático do Plano Estadual LGBT 12h:30 – Almoço 14h: Continuidade de Trabalho Em Grupo 17h: Apresentação dos Trabalho na Plenária Final Horario:18hLocal: Praça Nauro MachadoAto Público Todos Contra a LGBTfobia-Show ArtísticoHorario: 19hLocal: Praça Nauro Machado 20/05 – Assembleia Geral do Fórum Estadual LGBT Horario:8h:30 as 17hLocal: Hotel Abbeville

