Governo realiza 2º Encontro de Segurança com servidores da Funac

A Fundação da Criança e do Adolescente (Funac), vinculada à Secretaria de Direitos Humanos e Participação Popular (Sedihpop), realizou o 2° Encontro de Segurança com os diretores, coordenadores de segurança e supervisores das unidades da Funac. No total, 53 servidores participaram dos dois dias de capacitação promovidos durante este mês.

De acordo com a presidente da Funac, Elisângela Cardoso, o principal objetivo do encontro foi alinhar o planejamento de normativas, verificar procedimentos estabelecidos no Plano de Segurança e atualizar conhecimentos para a prevenção de conflitos entre os adolescentes atendidos nas unidades. Além disso, a ação discutiu os Procedimentos Operacionais Padrões (POP) de revista, de acolhida do adolescente e de saída externa.

“O encontro foi a oportunidade para alinhar procedimentos. A gestão estadual tem avançado de forma significativa nesse sentido, capacitando os gestores de forma estratégica para atuar preventivamente no gerenciamento dos conflitos e nas ações de segurança das unidades”, pontuou Elisângela Cardoso.

Para o coordenador geral de segurança da Funac, Alexsandro Farias, os resultados têm sido positivos. “Hoje toda equipe tem uma compreensão maior da importância das medidas socioeducativas e a realização do planejamento de segurança com a colaboração dos servidores, com base na vivência deles nas unidades, aprimora diariamente o nosso trabalho e, tudo isso, construído de forma horizontal, para que todos participem do processo”, comentou.

“Tivemos uma dinâmica muito produtiva no encontro sobre as medidas socioeducativas e adquirimos mais conhecimento para lidar com as situações de conflito dos socioeducandos. Os nossos procedimentos diários serão aprimorados a partir dessa nova capacitação”, disse o coordenador de segurança do Centro de Juventude Eldorado, Adaílton de Oliveira.

A programação do encontro contou com momentos de reflexão sobre a importância da segurança dentro do sistema socioeducativo e com avaliação das metas do Plano de Segurança, além de debate conduzido pela coordenadora de Medidas Socioeducativas da Funac, Nelma Silva, sobre o cumprimento de metas e orientações, este debate foi realizado em equipe com servidores e representantes de cada unidade da Funac.