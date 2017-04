Governo realiza 1º Encontro Formativo da Assessoria Técnico-Pedagógica do Programa ‘Escola Digna’

O 1º Encontro Formativo da Assessoria Técnico-Pedagógica do Programa ‘Escola Digna’ será realizado pelo Governo do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), nesta segunda-feira (17), a partir das 14h, no auditório Padre Antônio Vieira, no Convento das Mercês, no Centro Histórico de São Luís. Participam gestores de 85 municípios.

As formações serão realizadas nos dias 18, 19 e 20 de abril, na Universidade DeVry. Envolverá 170 técnicos das secretarias municipais de educação, que atuarão como formadores e articuladores pedagógicos. A assessoria técnico-pedagógica às redes de ensino destes municípios subsidiará a realização de formação continuada, em rede, dos gestores escolares, coordenadores pedagógicos e professores, com foco na melhoria do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) desses municípios.

O Programa integra as ações estratégicas do Plano Mais IDH, que está substituindo escolas com instalações inadequadas por escolas de alvenaria, dentro do eixo Regime de Colaboração. Também prevê a promoção de assessoria técnico-pedagógica aos municípios que receberão estes novos espaços escolares.

O ‘Escola Digna’ é, por um lado, resposta às demandas de muitos estudantes maranhenses que esperam por oportunidade de encontrar na escola um espaço de efetiva aprendizagem do conhecimento científico, de fomento à cultura e à arte, de participação e mobilização social. Por outro, é um instrumento de qualificação e valorização dos profissionais da educação do território maranhense.

Municípios envolvidos

Açailândia, Afonso Cunha, Água Doce do Maranhão, Aldeias Altas, Alto Alegre Do Maranhão, Apicum Açu, Araioses, Arame, Balsas, Barra do Corda, Barreirinhas, Belágua, Bequimão, Bom Jardim, Bom Jesus das Selvas, Brejo, Brejo de Areia, Buriticupu, Cachoeira Grande, Cajari, Cândido Mendes, Caxias, Centro Novo do Maranhão, Codó, Conceição do Lago Açu, Estreito, Fernando Falcão, Formosa da Serra Negra, Fortaleza dos Nogueiras, Gonçalves Dias, Governador Newton Bello, Icatu, Itaipava do Grajaú, Itapecuru-Mirim, Itinga do Maranhão, Jenipapo dos Vieiras, Junco do Maranhão, Lago da Pedra, Lagoa do Mato, Lagoa Grande do Maranhão, Lima Campos, Maracaçumé, Marajá do Sena, Matões do Norte, Mirador, Monção, Morros, Nina Rodrigues, Nova Olinda do Maranhão, Olinda Nova do Maranhão, Parnarama, Paulino Neves, Paulo Ramos, Pedro do Rosário, Penalva, Peritoró, Pirapemas, Presidente Juscelino, Presidente Vargas, Riachão, Sambaíba, Santa Filomena do Maranhão, Santa Luzia, Santa Quitéria do Maranhão, Santo Amaro do Maranhão, São João do Carú, São João do Soter, São Raimundo do Doca Bezerra, São Roberto, São Vicente Ferrer, Satubinha, Senador La Rocque, Serrano do Maranhão, Timbiras, Tuntum, Turiaçu, Turilândia, Tutoia, Vargem Grande, Vitória do Mearim, Amapá do Maranhão, Milagres do Maranhão, Primeira Cruz, Santana do Maranhão e São Francisco do Maranhão.