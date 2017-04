Governo realiza 1º Encontro de Articuladores do Comitê ‘Mais Ideb’

O Governo do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), realiza, nesta terça-feira (25) e quarta-feira (26), o 1º Encontro de Articuladores do Comitê ‘Mais Ideb’, com o objetivo de apresentar aos gestores e diretores das Unidades Regionais de Educação (UREs) as estratégias de acompanhamento dos indicadores educacionais junto às escolas da rede estadual.

“A grande missão da Secretaria de Estado da Educação, por determinação do governador Flávio Dino, é a melhoria dos índices educacionais do nosso estado, tanto da rede estadual, quanto das redes municipais. Nesse sentindo, nós instituímos, no âmbito da Seduc, o Plano Mais Ideb, que está implantando ações estratégicas junto às redes municipais e estadual de educação. Vale enfatizar que a melhoria dos indicadores vai além dos números. O que desejamos é que os estudantes tenham educação de qualidade, que sejam capazes de transformar aprendizado em conhecimento e que a escola forme cidadãos para a vida. Por isso o envolvimento das Ures nesse processo é de fundamental importância. A mudança na educação do Maranhão depende de todos nós”, destacou o secretário Felipe Camarão.“A missão do ‘Comitê Mais Ideb’ é promover as ações do Plano Mais Ideb em cada Regional de Educação. Então, promoverá encontros periódicos para que mantenha um diálogo permanente e alinhado com os articuladores, nas Ures. E esses articuladores terão um papel fundamental no avanço do Ideb no estado, porque eles são a voz do governo nas suas regionais”, enfatizou Nádia Dutra Secretária Adjunta de Ensino e vice-presidente do Comitê Mais Ideb.

O Comitê atua em três eixos centrais: a formação continuada de professores, cujo primeiro ciclo foi concluído com a formação de mais de 7 mil professores de Língua Portuguesa e Matemática; o acompanhamento pedagógico com os técnicos e articuladores das Ures; e a realização de simulados para o monitoramento da aprendizagem dos alunos, com início na próxima semana. “Os simulados acontecerão, simultaneamente, nas 1.200 escolas da rede estadual, incluído as escolas indígenas. Após o simulado, nós levaremos a devolutiva dos resultado para as escolas sobre o nível de aprendizagem de cada aluno. Assim, faremos o acompanhamento do rendimento por bimestre e da frequência dos alunos para que eles não abandonem a escola”, explicou Silvana Machado Superintendente de Educação Básica da Seduc e membro do Comitê Mais Ideb.

Mais ações