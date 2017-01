Governo ratifica convênio de atualização de divisas municipais

Com o objetivo de elaborar o Arquivo Gráfico Municipal, por meio de execução do Projeto de Atualização das Divisas Intermunicipais do Estado do Maranhão, foi assinado na manhã desta quinta-feira (26), acordo de cooperação entre o Estado do Maranhão [por meio da Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento (Seplan), e Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos (Imesc)] e a Assembleia Legislativa do Maranhão (Alema), por intermédio da Comissão de Assuntos Municipais e de Desenvolvimento Regional.

O acordo visa regular a execução do Projeto de Atualização das Divisas Intermunicipais do Estado do Maranhão, de acordo com a Lei 10.288 de 22 de julho de 2015, para assegurar a correta divisão político-administrativa desses municípios e o fim das distorções sociais causadas por conflitos territoriais.

O presidente do Imesc, Felipe de Holanda, afirma que a assinatura do convênio com a Assembleia é um grande avanço para o desenvolvimento do Estado do Maranhão. “Por meio de ações de estabelecimento de divisas e limites territoriais dos municípios maranhenses, esperamos grande melhoria das condições de vida da população. Ao incluir a Assembleia Legislativa formalmente nesse processo teremos uma resposta mais rápida para que os acordos baseados nos estudos do Imesc em parceria com o IBGE possam ser estabilizados em lei”, explica.

Para a secretária de Planejamento e Orçamento, Cynthia Mota, o Governo do Estado tem um papel muito importante nesse projeto. “A missão do Governo é chamar os prefeitos e a comunidade dos municípios para um diálogo, e chegar a um denominador comum, sem que nenhuma das partes tenham perdas”, comenta.

Ao Imesc cabe exercer a coordenação técnico-científica dos trabalhos de atualização, assim como elaborar o diagnóstico preliminar de inconsistências das divisas, de acordo com o histórico de legislações territoriais e mapeamento das divisas intermunicipais. “O Imesc irá executar e conduzir trabalho e pesquisa de campo, para a elaboração de mapas, memoriais descritivos e relatórios de análise técnica da proposta de atualização das divisas intermunicipais para ao final elaborar a minuta de lei que deverá ser encaminhada à Assembleia Legislativa”, explica o diretor de Estudos Ambientais e Cartográficos do Imesc, Josiel Ferreira.

Em dezembro de 2016, a Alema assinou o convênio para a execução conjunta do projeto de atualização das divisas intermunicipais do Maranhão. Hoje (26), assinaram a secretária Cynthia Mota e o presidente do Imesc, Felipe de Holanda. Estiveram presentes na assinatura o subsecretário do Planejamento e Orçamento, Marcello Duailibe, o gerente da Divisão Territorial Brasileira do IBGE/RJ, José Henrique da Silva, o chefe da Unidade Estadual do IBGE/MA, Marcelo Virgínio, a Supervisora da Base Territorial do IBGE/MA, Eli Marta e o diretor de Estudos Ambientais e Cartográficos, Josiel Ferreira.

Lei dos Bairros

Atualmente não existe legislação para delimitar os bairros nos municípios da Ilha de São Luís. Um dos aspectos favoráveis da estabilização dos limites é a possibilidade de avançar na elaboração de lei de bairros para todos os municípios da região metropolitana, favorecendo assim o planejamento e a prestação de serviços para a comunidade.