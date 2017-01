Governo prorroga inscrições para a 2ª Colônia de Férias dos Filhos dos Servidores Públicos estaduais 

O Governo do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado da Gestão e Previdência (Segep), informa que foram prorrogadas as inscrições para a 2ª Colônia de Férias, que acontecerá de 9 a 13 de janeiro, no Centro Social dos Servidores Públicos do Estado. São 200 vagas para os filhos dos servidores do Executivo Estadual. As inscrições poderão ser realizadas das 9h às 16h, no hall de entrada do Edifício Clodomir Millet, no Centro Administrativo do Estado (CAE), Calhau.

Para efetuar a inscrição, o servidor deve comparecer ao local indicado, munido do seu documento de identidade e a cópia do último contracheque ou identidade funcional, além do documento de identidade e uma foto 3×4 da criança, que deverá ter entre 5 a 10 anos para participar da Colônia.

A colônia de férias oferecerá aos visitantes, cinco dias de muita alegria e diversão, proporcionadas pelo futebol de salão, dança, tobogã, cama elástica, entre outras. Todas as atividades serão acompanhadas por educadores físicos, monitores e recreadores, sempre das 8h às 11h. Caberá aos pais a responsabilidade de providenciar a alimentação de suas respectivas crianças, durante todo o período do evento.

O Centro Social dos Servidores Públicos do Estado, fica localizado na Avenida Sambaquis, no Calhau.