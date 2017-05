Governo prorroga inscrições da Chamada Pública ‘Mais IDH’

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Participação Popular (Sedihpop), prorrogou, até , o prazo para inscrição de organizações da sociedade civil na Chamada Pública ‘Mais IDH’. O edital de retificação está disponível no site www.sedihpop.ma.gov.br e os interessados poderão comparecer na sede da secretaria estadual, no setor de protocolo, de -feira à -feira, das 8h às 19h.

O edital prevê o fomento, por meio de apoio financeiro, a organizações da sociedade civil (previstas na lei 13.019/2014) com competência na execução de projetos de geração de renda que contribuam para o fortalecimento social e econômico de famílias em situação de extrema pobreza no meio rural dos municípios participantes do Plano ‘Mais IDH’. Além da capacidade técnica, as instituições ão que comprovar experiência de, no mínimo, dois anos de atuação no estado.

Os projetos apresentados pelas organizações interessadas em participar devem contemplar, prioritariamente, plano de ações de atividades agropecuárias, atividades não-agrícolas e novas ruralidades que fortaleçam as unidades de produção de alimentos na agricultura familiar, com práticas sustentáveis sob aspectos econômico, social e ambiental, inclusão de jovens, mulheres e povos tradicionais, parceria com outros programas e fontes financeiras com área de abrangência em mais de um município participante do Plano ‘Mais IDH’.

A previsão de divulgação oficial do resultado final da seleção das propostas será no dia , no Diário Oficial do Estado do Maranhão (DOE/MA) e no endereço eletrônico da Sedihpop.